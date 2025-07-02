Гюнай Эфендиева награждена медалью "Посол культуры Узбекистана"

Заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Гюнай Эфендиева удостоена медали "Посол культуры Узбекистана", учреждённой Министерством культуры Республики Узбекистан.

Заместитель председателя Комитета по культуре Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Гюнай Эфендиева удостоена медали "Посол культуры Узбекистана", учреждённой Министерством культуры Республики Узбекистан.

Как сообщили Report в Министерстве культуры Азербайджана, высокая награда вручена за вклад в развитие культурного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном.

2 июля министр культуры Узбекистана Озодбек Назарбеков, находящийся с визитом в Азербайджане, вручил Гюнай Эфендиевой медаль и соответствующий сертификат. Он поздравил депутата с наградой и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности.

Гюнай Эфендиева поблагодарила министра культуры Узбекистана за проявленное внимание и доверие, отметив, что рассматривает эту награду как стимул к дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между двумя братскими странами.