Готовится законопроект о пенсии военнослужащих

В поправках не идет речи об уменьшении пенсионного обеспечения военнослужащих

Сегодня трудовые пенсии делятся на две части.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.

Замминистра отметил, что при повышении заработных плат военнослужащих повышается и сумма пенсий: "Однако перерасчет суммы пенсий на общих основаниях ежегодно осуществляется по распоряжению главы государства с применением коэффициента индексации. В поправках ни в коем случае не идет речи об уменьшении пенсионного обеспечения военнослужащих. Наоборот, суть нашего предложения состоит в том, чтобы пенсия работающих в военных структурах лиц росла не с ростом зарплат, а индексировалась ежегодно".

12:58

Распространена информация о внесении некоторых изменений в пенсию военнослужащих.

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.

Депутат отметил, что говорил об этом вчера с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым: "Министр сказал мне, что ничего подобного нет. Да, готовится законопроект, однако основная его цель внедрить индексацию".