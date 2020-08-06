Готовится законопроект о пенсии военнослужащих

Сегодня трудовые пенсии делятся на две части.
Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев.
Замминистра отметил, что при повышении заработных плат военнослужащих повышается и сумма пенсий: "Однако перерасчет суммы пенсий на общих основаниях ежегодно осуществляется по распоряжению главы государства с применением коэффициента индексации. В поправках ни в коем случае не идет речи об уменьшении пенсионного обеспечения военнослужащих. Наоборот, суть нашего предложения состоит в том, чтобы пенсия работающих в военных структурах лиц росла не с ростом зарплат, а индексировалась ежегодно".
Распространена информация о внесении некоторых изменений в пенсию военнослужащих.
Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал депутат, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Вахид Ахмедов.
Депутат отметил, что говорил об этом вчера с министром труда и социальной защиты населения Сахилем Бабаевым: "Министр сказал мне, что ничего подобного нет. Да, готовится законопроект, однако основная его цель внедрить индексацию".