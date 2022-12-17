Глава рабочей группы: Заявление МИД Литвы не имеет юридической основы и далеко от реальности

Заявление министерства иностранных дел Литвы не имеет юридической основы и довольно далеко от реальности.

Заявление министерства иностранных дел Литвы не имеет юридической основы и довольно далеко от реальности.

Об этом сообщил Report руководитель рабочей группы Милли Меджлиса по азербайджано-литовским межпарламентским связям, депутат Насиб Магамалиев.

По его словам, в заявлении министерства прослеживается след армянской диаспоры и поддерживающих их лоббистских организаций: “Дело в том, что во всем мире существует армянская диаспора и организованная сеть, которая их лоббирует. Уже более 100 лет они распространяют по всему миру ложную информацию о "геноциде" и о "великой" Армении".

Руководитель рабочей группы отметил, что гнусная кампания открыто ведется не только против Азербайджана, но и против Турции: “Причиной тому является независимая политика, проводимая руководством братской страны. Подобные "сюрпризы" в отношении и Турции, и Азербайджана, и ислама ожидаемы. Но международное право и справедливость на стороне азербайджанского народа. С полной уверенностью могу сказать, что даже Литва не проводит такую полностью независимую политику. Они выполняют задания каких-то западных институтов. Поэтому их заявления не имеют под собой никаких оснований, и мы их не приемлем”.