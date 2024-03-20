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Глава делегации Азербайджана в ПА Евронест ответил спикеру Армении

Глава делегации Азербайджана в ПА Евронест ответил спикеру Армении Выступая сегодня на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе, спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в якобы проведении этнических чисток в Карабахе, уничтожении армянского наследия и использовал термин "Нагорный
Милли Меджлис
20 марта 2024 г. 20:12
Глава делегации Азербайджана в ПА Евронест ответил спикеру Армении

Выступая сегодня на пленарном заседании Парламентской ассамблеи Евронест в Брюсселе, спикер парламента Армении Ален Симонян обвинил Азербайджан в якобы проведении этнических чисток в Карабахе, уничтожении армянского наследия и использовал термин "Нагорный Карабах".

Как сообщает Report, глава азербайджанской делегации, депутат Тахир Миркишили, выступивший позже, заявил, что с сожалением наблюдал за предвзятым выступлением спикера парламента Армении.

Он отметил, что в нынешней атмосфере мирных переговоров подобное выступление носит деструктивный характер. Т.Миркишили подчеркнул, что каждый должен поддержать процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

По его словам, в Азербайджане не существует региона, под названием "Нагорный Карабах", а есть Карабахский экономический район. Он подчеркнул, что наша страна никогда не проводила этнические чистки, и что в Ханкенде до сих пор проживают армяне. Кроме того, он отметил, что Армения совершила значительные разрушения и призвал их представителей отказаться от использования провокационной риторики, и выступать с мирными предложениями.

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Версия на английском языке ФотоHead of Azerbaijani delegation to Euronest PA responds to Armenian speaker
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın Avronest PA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Ermənistanın spikerinə cavab verib

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