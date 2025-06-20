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Глав ИВ в Нахчыване будет назначать президент Азербайджана по представлению председателя Верховного меджлиса

Глав ИВ в Нахчыване будет назначать президент Азербайджана по представлению председателя Верховного меджлиса Глав местных исполнительных властей в Нахчыване будет назначать президент Азербайджана на основании представления председателя Верховного меджлиса.
Милли Меджлис
20 июня 2025 г. 12:25
Глав ИВ в Нахчыване будет назначать президент Азербайджана по представлению председателя Верховного меджлиса

Глав местных исполнительных властей в Нахчыване будет назначать президент Азербайджана на основании представления председателя Верховного меджлиса.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте Конституционного закона "Об утверждении изменений в Конституции Нахчыванской Автономной Республики".

Согласно проекту, главы местных исполнительных властей в Нахчыванской Автономной Республике назначаются на должность президентом Азербайджанской Республики на основании представления председателя Верховного меджлиса Нахчывана.

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