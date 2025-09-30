Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Гафарова: Ильхам Алиев на Генассамблее ООН выступил с важными месседжами

    Милли Меджлис
    • 30 сентября, 2025
    • 11:30
    Гафарова: Ильхам Алиев на Генассамблее ООН выступил с важными месседжами

    Мнения, высказанные президентом Ильхамом Алиевым в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, имеют чрезвычайно важное значение для многих стран.

    Как сообщает Report, об этом сказала председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

    По ее словам, глава государства в своем выступлении также обратил внимание на разминирование освобожденных территорий, их восстановление и возвращение бывших вынужденных переселенцев на родные земли:

    "Ильхам Алиев отметил, что роль и значение Азербайджана выходит далеко за пределы региона. Также весьма значимым был призыв главы государства к проведению реформ в системе международных отношений".

    MM sədri: İlham Əliyevin BMT-dəki çıxışı bir çox dövlətlər üçün son dərəcə əhəmiyyətli olacaq

