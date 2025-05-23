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Фазиль Мустафа предложил выдавать диппаспорта руководящим лицам ЦИК

Фазиль Мустафа предложил выдавать диппаспорта руководящим лицам ЦИК Заместителям и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предлагается выдавать дипломатические паспорта
Милли Меджлис
23 мая 2025 г. 12:44
Фазиль Мустафа предложил выдавать диппаспорта руководящим лицам ЦИК

Заместителям и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предлагается выдавать дипломатические паспорта.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по делам общественных объединений и религиозных организаций Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, ЦИК - единственный орган, в котором не предусматривается выдача дипломатических паспортов заместителям и секретарям, за исключением председателя структуры. "Они постоянно совершают зарубежные визиты. Однако никаких социальных льгот для их сотрудников не предусмотрено", - сказал Фазиль Мустафа.

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Версия на азербайджанском языке MSK sədrinin müavinləri və katiblərinə diplomatik pasport verilməsi təklif olunur

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