Фазиль Мустафа предложил выдавать диппаспорта руководящим лицам ЦИК

Заместителям и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предлагается выдавать дипломатические паспорта

Заместителям и секретарям Центральной избирательной комиссии (ЦИК) предлагается выдавать дипломатические паспорта.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил председатель комитета Милли Меджлиса по делам общественных объединений и религиозных организаций Фазиль Мустафа на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, ЦИК - единственный орган, в котором не предусматривается выдача дипломатических паспортов заместителям и секретарям, за исключением председателя структуры. "Они постоянно совершают зарубежные визиты. Однако никаких социальных льгот для их сотрудников не предусмотрено", - сказал Фазиль Мустафа.