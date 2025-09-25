Ежегодный доклад омбудсмена будет рассматриваться на пленарном заседании Милли Меджлиса

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека Азербайджана (омбудсмена) будет рассматриваться не на заседании комитета Милли Меджлиса, а непосредственно на пленарном заседании.

Как сообщает Report, в связи с этим 30 сентября на первом пленарном заседании осенней сессии парламента на обсуждение будет вынесен проект Конституционного закона о внесении изменений в Конституционный закон "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" (II голосование).

Таким образом, учитывая конституционный статус омбудсмена, его ежегодный доклад будет рассматриваться непосредственно на пленарном заседании Милли Меджлиса.

Согласно действующему законодательству, ежегодный доклад омбудсмена выносится на пленарное заседание после рассмотрения и получения заключения комитета по правам человека парламента.