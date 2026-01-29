Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Электронные данные предложено признать доказательствами по уголовным делам

    Милли Меджлис
    • 29 января, 2026
    • 11:00
    Электронные данные предложено признать доказательствами по уголовным делам

    Электронные данные, способствующие установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного преследования, включая абонентскую информацию, трафик или данные о содержании, будут признаваться доказательствами в электронной форме на основании решения органа, осуществляющего уголовный процесс.

    Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

    Согласно поправкам, вынесенным на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, электронные доказательства и носители, на которых они хранятся, за исключением отдельных случаев, будут приобщаться к материалам уголовного дела и храниться в деле в течение всего срока его хранения.

    Отмечается, что электронные доказательства и носители информации должны храниться таким образом, чтобы была обеспечена их целостность и безопасность.

    Милли Меджлис Уголовно-процессуальный кодекс электронные данные
    Cinayət işinin araşdırılmasında elektron formada sübut hesab olunacaq məlumatlar müəyyənləşir

    Последние новости

    11:58

    Стармер назвал переговоры с Си Цзиньпином конструктивными и результативными

    Другие страны
    11:57

    В Азербайджане выданы электронные выписки по 60,9 тыс. объектам недвижимости

    Инфраструктура
    11:55

    На трассе Зыхский круг - аэропорт из-за дождя снижен скоростной режим

    Происшествия
    11:46

    Пакистан и Иран обсудили обстановку на Ближнем Востоке

    В регионе
    11:45

    В Кемеровской области РФ умерли 9 пациентов психоневрологического интерната

    В регионе
    11:43

    ЕС и Азербайджан подготовят ТЭО проекта по ж/д Нахчывана

    Инфраструктура
    11:38

    Акции "ЛУКОЙЛ" выросли почти на 3,5% на фоне договоренности с Carlyle

    Финансы
    11:37

    AMFA: НБКО нуждаются в более доступных источниках финансирования

    Финансы
    11:26

    В Нахчыване налоговые поступления выросли на 15%

    Финансы
    Лента новостей