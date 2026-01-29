Электронные данные предложено признать доказательствами по уголовным делам

Электронные данные, способствующие установлению обстоятельств, имеющих значение для уголовного преследования, включая абонентскую информацию, трафик или данные о содержании, будут признаваться доказательствами в электронной форме на основании решения органа, осуществляющего уголовный процесс.

Как сообщает Report, соответствующие изменения предлагается внести в Уголовно-процессуальный кодекс.

Согласно поправкам, вынесенным на обсуждение на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству, электронные доказательства и носители, на которых они хранятся, за исключением отдельных случаев, будут приобщаться к материалам уголовного дела и храниться в деле в течение всего срока его хранения.

Отмечается, что электронные доказательства и носители информации должны храниться таким образом, чтобы была обеспечена их целостность и безопасность.