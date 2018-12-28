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Баку. 28 декабря REPORT.AZ/ Двое судей Верховного суда Нахчывана освобождены от должностей.
Как сообщает Report, в ходе обсуждения законопроекта на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса с учетом предложений Судебно-правового совета в связи с изменением должностей было предложено освободить от занимаемых должностей судей Верховного суда Нахчывана Полада Гасанова и Габиля Мамедова.
После обсуждений проект был вынесен на голосование и принят.
İlkin PirəliАвтор новости