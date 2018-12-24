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    Двое судей Верховного суда Нахчыванской АР освобождаются от занимаемой должности

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Двое судей Верховного суда Нахчыванской АР освобождаются от занимаемой должности. 

    Как сообщает Report, в поступившем в Милли Меджлис за подписью президента Ильхама Алиева проекте предлагается с учетом предложений Судебно-правового совета и в связи с заменой должностей освободить Полада Гасанова и Габиля Мамедова от должности судей Верховного суда Нахчыванской АР. 

    Проект изменений вынесут на обсуждение Милли Меджлиса на пленарном заседании парламента 28 декабря. 

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