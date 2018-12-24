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Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Двое судей Верховного суда Нахчыванской АР освобождаются от занимаемой должности.
Как сообщает Report, в поступившем в Милли Меджлис за подписью президента Ильхама Алиева проекте предлагается с учетом предложений Судебно-правового совета и в связи с заменой должностей освободить Полада Гасанова и Габиля Мамедова от должности судей Верховного суда Нахчыванской АР.
Проект изменений вынесут на обсуждение Милли Меджлиса на пленарном заседании парламента 28 декабря.
İlkin PirəliАвтор новости