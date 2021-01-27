Дочь известного писателя назначат судьей Конституционного суда

Милли Меджлис рассмотрит вопрос назначения нового судьи Конституционного суда Азербайджана.

Милли Меджлис рассмотрит вопрос назначения нового судьи Конституционного суда Азербайджана.

Как передает Report, на пост судьи Конституционного суда выдвинута кандидатура Хумай Эльчин гызы Эфендиевой.

Вопрос был обсужден на сегодняшнем заседании парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству. После обсуждений вопрос назначения Х.Эфендиевой судьей был рекомендован на пленарное заседание парламента.

Хумай Эфендиева приходится дочерью бывшему вице-премьеру, народному писателю Эльчину Эфендиеву.