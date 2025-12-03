Для строительства сельхозобъектов в Азербайджане потребуется разрешение

Для строительства объектов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью в Азербайджане, в будущем потребуется получение разрешения.

Как сообщает Report, соответствующие поправки в Градостроительный и строительный кодекс предложены в рамках исполнения закона "О внесении изменений в Земельный кодекс". Законопроект рассмотрен на заседании комитета по аграрной политике Милли Меджлиса.

Согласно изменениям, объекты, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью, исключаются из перечня сооружений, для возведения которых разрешение не требуется.

Таким образом, для строительства таких объектов, а также скважин, теплиц и временных сооружений вместимостью до 100 человек на землях сельхозназначения, потребуется получение разрешительных документов.

По итогам обсуждений законопроект рекомендован к вынесению на пленарное заседание парламента.