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Дисциплинарная комиссия единогласно приняла заключение об избившем полицейского депутате

Дисциплинарная комиссия единогласно приняла заключение об избившем полицейского депутате На сегодняшнем заседании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана выступил депутат Эльданиз Салимов.
Милли Меджлис
2 августа 2021 г. 13:58
Дисциплинарная комиссия единогласно приняла заключение об избившем полицейского депутате

На сегодняшнем заседании Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса Азербайджана выступил депутат Эльданиз Салимов.

Как сообщает Report, на заседании депутат признался в содеянном и извинился перед коллегами.

В своем выступлении на собрании Э.Салимов отметил, что долгое время был членом Партии "Ени Азербайджан" и служил государству.

В итоге все члены комиссии (11 человек) проголосовали за представление генерального прокурора Кямрана Алиева парламенту "О лишении неприкосновенности депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Эльданиза Адил оглы Салимова". Таким образом, комиссия приняла заключение о лишении неприкосновенности депутата Э.Салимова.

После обсуждений вопрос был рекомендован на пленарное заседание парламента, которое состоится завтра - 3 августа.

Состав Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса следующий:

1. Ибрагимов Эльдар Рза оглы - председатель;

2. Агамалы Фазаил Рагим оглы - заместитель председателя;

3. Гасанов Нурлан Урфан оглы - секретарь;

4. Ибрагимгызы Малахат Ибрагим гызы;

5. Гасанова Афат Абиль гызы;

6. Махамалиев Насиб Мухаммед оглу;

7. Мамедов Хикмет Баба оглу;

8. Мамедов Махшур Шахбаз оглу;

9. Мохбалыев Саттар Сулиддин оглу;

10. Мусаев Мадер Алиаскер оглу;

11. Сафаров Низами Абдулла оглу.

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Версия на английском языке Milli Majlis revokes Eldaniz Salimov's immunity
Версия на азербайджанском языке İntizam komissiyası polisi döyən deputatla bağlı rəyi yekdilliklə qəbul edib - SİYAHI

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