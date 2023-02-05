Депутаты ВНСТ и Милли Меджлиса встретились в посольстве Турции

Депутаты Милли Меджлиса встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Великого Национального Собрания Турции.

Депутаты Милли Меджлиса встретились с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией Великого Национального Собрания Турции.

Как сообщает Report, об этом в своем Twitter-аккаунте написал посол Турции Джахит Багчи.

"В посольстве нашими гостями были председатель межпарламентской группы дружбы Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Шамиль Айрым, депутаты Орхан Эрдем, Юнус Кылыч, Тюлай Кайнарджа, Яшар Карадаг, Угур Байрактутан, а также парламентская делегация Милли Меджлиса", - отметил посол.