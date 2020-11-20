О нас
Report Georgia
Аудио новости

Депутаты предложили отстранить Францию от Минской группы ОБСЕ

Депутаты предложили отстранить Францию от Минской группы ОБСЕ Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета ММ по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов
Милли Меджлис
20 ноября 2020 г. 12:03
Депутаты предложили отстранить Францию от Минской группы ОБСЕ
0 : 00
0 : 00

“Когда наши земли были оккупированы, некоторые западные страны денно и нощно говорили о мире. Однако после освобождения нами земель этих призывов не слышно. Отчего такая перемена?"

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета ММ по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, Франция объявляет, что конфликт нужно урегулировать в ином направлении и говорит, что находится рядом с Арменией: "Кто проявляет рвение, чтобы исключить в ООН наши резолюции? Конечно же Франция. Учитывая отношение Франции к Азербайджану, считаю, что такое отношение внутри Минской группы недопустимо. Такое сопредседательство неприемлемо и с азербайджанской стороны. Полагаю, правительство Азербайджана должно серьезно проанализировать связи с правительством Франции".

Депутат Джаваншир Фейзиев сказал, что азербайджанское правительство должно проявить недоверие к Франции как к сопредседателю Минской группы ОБСЕ.

Он отметил, что азербайджанскому правительству следует попросить заменить Францию на другую страну из Минской группы ОБСЕ: "Считаю, это будет верно".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Deputies propose to remove France from Minsk Group chairmanship
Версия на азербайджанском языке Deputatlar Fransanın Minsk qrupunun həmsədrliyindən uzaqlaşdırılmasını təklif ediblər

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Азеристиликтеджхизат имеет долг в 18 млн манатов
"Азеристиликтеджхизат" имеет долг в 18 млн манатов
18 ноября 2020 г. 17:57
Азеристиликтеджхизат: С сегодняшнего дня началась подача тепла
"Азеристиликтеджхизат": С сегодняшнего дня началась подача тепла
18 ноября 2020 г. 17:49
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
На освобожденных территориях восстанавливается инфраструктура для телерадиовещания
18 ноября 2020 г. 16:24
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
Решение о практическом расширении TAP будет принято до середины 2021 года
18 ноября 2020 г. 14:51
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
Мурад Гейдаров: Поставки азербайджанского газа по TAP начнутся в конце года
18 ноября 2020 г. 12:30
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
Главный инфекционист: Нужно почаще проветривать помещение
18 ноября 2020 г. 11:30
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
Латвийский депутат: Армянская сторона вновь доказала, что она оккупант
17 ноября 2020 г. 13:17
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
Максим Курячий: Народ Азербайджана одержал победу над агрессором
16 ноября 2020 г. 11:50
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
Назначены коменданты освобожденных от оккупации районов
12 ноября 2020 г. 17:49
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
Парагвайский сенатор поздравил Азербайджан с победой
11 ноября 2020 г. 10:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi