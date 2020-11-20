Депутаты предложили отстранить Францию от Минской группы ОБСЕ

Об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета ММ по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов

“Когда наши земли были оккупированы, некоторые западные страны денно и нощно говорили о мире. Однако после освобождения нами земель этих призывов не слышно. Отчего такая перемена?"

Как передает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса сказал председатель комитета ММ по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов.

По его словам, Франция объявляет, что конфликт нужно урегулировать в ином направлении и говорит, что находится рядом с Арменией: "Кто проявляет рвение, чтобы исключить в ООН наши резолюции? Конечно же Франция. Учитывая отношение Франции к Азербайджану, считаю, что такое отношение внутри Минской группы недопустимо. Такое сопредседательство неприемлемо и с азербайджанской стороны. Полагаю, правительство Азербайджана должно серьезно проанализировать связи с правительством Франции".

Депутат Джаваншир Фейзиев сказал, что азербайджанское правительство должно проявить недоверие к Франции как к сопредседателю Минской группы ОБСЕ.

Он отметил, что азербайджанскому правительству следует попросить заменить Францию на другую страну из Минской группы ОБСЕ: "Считаю, это будет верно".