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Депутаты Милли Меджлиса ушли на каникулы 

Депутаты Милли Меджлиса ушли на каникулы  Члены парламента будут в отпуске с 15 июля по 30 августа 
Милли Меджлис
16 июля 2020 г. 11:01
Депутаты Милли Меджлиса ушли на каникулы 

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана ушли на каникулы. 

Как сообщает Report, члены парламента будут в отпуске с 15 июля по 30 августа.

Осенняя сессия парламента начинается 30 сентября и длится до 30 декабря. С 15 сентября комитеты законодательного органа приступают к работе.

Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам для лечения и отдыха выплачивается пособие в размере двухмесячной зарплаты.

В статье 21-й закона "О статусе депутата ММ" отмечается, что спикер Милли Меджлиса получает месячную зарплату в размере 2 475 манатов. Первый вице-спикер – 90% от зарплаты спикера (2 227,5 маната), заместитель спикера ММ – 85% (2 103,75 маната), председатели комитетов и комиссий законодательного органа – 80% (1 980 манатов), заместитель председателей комиссий парламента – 75% (1 856,25 маната), депутаты Милли Меджлиса – 70% от месячной зарплаты спикера (1 732,5 маната).

С учетом того, что группа депутатов выступила с инициативой созыва внеочередной сессии, согласно внутреннему Уставу ММ, при созыве внеочередной сессии в период каникул отпуск парламента останавливается на период проведения внеочередной сессии, депутаты вызываются с отпусков.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları tətilə çıxıb

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