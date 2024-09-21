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Депутаты Милли Меджлиса VII созыва

Депутаты Милли Меджлиса VII созыва Сегодня Пленума Конституционного суда провел заседание по особому конституционному производству и утвердил итоги выборов в Милли Меджлис VII созыва.
Милли Меджлис
21 сентября 2024 г. 17:07
Депутаты Милли Меджлиса VII созыва

Сегодня Пленума Конституционного суда провел заседание по особому конституционному производству и утвердил итоги выборов в Милли Меджлис VII созыва.

Как сообщает Report, состав парламента сформирован следующим образом:

1-й Шарур-Садаракский избирательный округ - Зияфет Аббас оглу Аскеров

2-й Шарур-Кенгерлинский избирательный округ - Сиявуш Дуньямалы оглу Новрузов

3-й Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ - Саттар Сулиддин оглу Мохбалыев

4-й Нахчыванский городской избирательный округ - Эльдар Рза оглу Ибрагимов

5-й Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ - Ульвия Тапдыг гызы Гамзаева

6-й Ордубад-Джульфинский избирательный округ - Вугар Генджали оглу Рагимзаде

7-й Сабаильский избирательный округ - Нигяр Джавид гызы Арпадараи

8-й Бинагадинский первый избирательный округ - Азай Аждар оглу Гулиев

9-й Бинагадинский второй избирательный округ - Кямаледдин Насреддин оглу Гафаров

10-й Бинагадинский третий избирательный округ - Эльшад Наби оглу Мусаев

11-й Бинагади-Гарадагский избирательный округ - Сабина Самед гызы Хасаева

12-й Хазарский первый избирательный округ - Солтан Теймур оглу Мамедов

13-й Хазарский второй избирательный округ - Гюльшан Мамедали гызы Пашаева

14-й Хазар-Пираллахинский избирательный округ - Гюнай Эльчин гызы Эфендиева

15-й Ясамальский первый избирательный округ - Ульви Захид оглу Гулиев

16-й Ясамальский второй избирательный округ - Эркин Тогрул оглу Гадирли

17-й Ясамальский третий избирательный округ - Гёйдениз Ибрагим оглу Гахраманов

18-й Нариманов-Низами-Бинагадинский избирательный округ - Расим Насреддин оглу Мусабеков

19-й Наримановский первый избирательный округ - Хикмет Баба оглу Мамедов

20-й Наримановский второй избирательный округ - Самир Ахмед оглу Велиев

21-й Насими-Бинагадинский избирательный округ - Малахат Ибрагим гызы Ибрагимгызы

22-й Насими-Ясамальский избирательный округ - Асим Назим оглу Моллазаде

23-й Насими-Сабаильский избирательный округ - Зияд Алиаббас оглу Самедзаде

24-й Низаминский первый избирательный округ - Кенуль Орудж гызы Нуруллаева

25-й Низаминский второй избирательный округ - Али Джавад оглу Ахмедов

26-й Сабунчинский первый избирательный округ - Фазиль Газанфар оглу Мустафа

27-й Сабунчинский второй избирательный округ - Арзухан Бахшали оглу Ализаде

28-й Сабунчинский третий избирательный округ - Эльдар Аллахяр оглу Гулиев

29-й Сабунчинский четвертый избирательный округ - Азер Керим оглу Аллахверенов

30-й Сураханский первый избирательный округ - Севиндж Хабиб гызы Фаталиева

31-й Сураханский второй избирательный округ - Гая Мамед оглу Мамедов

32-й Сураханский третий избирательный округ - Афет Абиль гызы Гасанова

33-й Хатаинский первый избирательный округ - Захид Магеррам оглу Орудж

34-й Хатаинский второй избирательный округ - Михаил Юрьевич Забелин

35-й Хатаинский третий избирательный округ - Парвана Булуд гызы Велиева

36-й Хатаи-Сураханский избирательный округ - Гудрат Музаффар оглу Гасангулиев

37-й Гарадагский избирательный округ - Айдын Насир оглу Гусейнов

38-й Гянджинский первый избирательный округ - Нагиф Алашраф оглу Гамзаев

39-й Гянджинский второй избирательный округ - Парвин Орхан гызы Керимзаде

40-й Гянджинский третий избирательный округ - Муса Иса оглу Гулиев

41-й Гянджа-Самух-Гёранбойский избирательный округ - Мушфиг Джафар оглу Джафаров

42-й Сумгайытский первый избирательный округ - Хиджран Камран гызы Гусейнова

43-й Сумгайытский второй избирательный округ - Таир Фамиль оглу Миркишили

44-й Сумгайытский третий избирательный округ - Мехрибан Хидаят гызы Велиева

45-й Сумгайытский четвертый избирательный округ - Сабина Гадир кызы Салманова

46-й Сумгайытский пятый избирательный округ - Эльнара Шейдулла гызы Акимова

47-й Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский избирательный округ - Заур Рамиз оглу Шукюров

48-й Абшеронский первый избирательный округ - Нигяр Фикрет гызы Мамедова

49-й Абшеронский второй избирательный округ - Ризван Новруз оглу Набиев

50-й Абшеронский третий избирательный округ - Рамид Закир оглу Намазов

51-й Ширванский избирательный округ - Гейдар Ханыш оглу Асадов

52-й Евлахский избирательный округ - Ильхам Кязым оглу Мамедов

53-й Евлах-Мингячевирский избирательный округ - Али Мухаммед оглу Гусейнли

54-й Мингячевирский избирательный округ - Айдын Беюккиши оглу Мирзазаде

55-й Сиязан-Губа-Хызынский избирательный округ - Мушфиг Фазиль оглу Мамедли

56-й Шабран-Хачмазский избирательный округ - Махир Таир оглу Сулейманлы

57-й Хачмазский городской избирательный округ - Агалар Исрафил оглу Велиев

58-й Хачмазский сельский избирательный округ - Севиль Алирази гызы Микаилова

59-й Губинский избирательный округ - Алибала Саттар оглу Магеррамзаде

60-й Губа-Гусарский избирательный округ - Анатолий Хаимович Рафаилов

61-й Гусарский избирательный округ - Азер Джамал оглу Бадамов

62-й Кюрдамирский избирательный округ - Амина Гамид гызы Агазаде

63-й Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ - Рафаэль Баба оглу Гусейнов

64-й Сальянский избирательный округ - Садиг Хагверди оглу Гурбанов

65-й Сальян-Билясувар-Нефтчалинский избирательный округ - Гюнай Фазаиль гызы Агамалы

66-й Саатлинский избирательный округ - Азиз Юсиф оглу Алекберов

67-й Сабирабадский избирательный округ - Ахлиман Тапдыг оглу Амирасланов

68-й Сабирабад-Ширванский избирательный округ - Кямал Хагани оглу Джафаров

69-й Билясуварский избирательный округ - Бахруз Абдуррахман оглу Магеррамов

70-й Нефтчалинский избирательный округ - Танзиля Йолчу гызы Рустамханлы

71-й Джалилабадский городской избирательный округ - Малик Аваз оглу Гасанов

72-й Джалилабадский сельский избирательный округ - Эльман Худам оглу Насиров

73-й Масаллы-Джалилабадский избирательный округ - Фазаиль Фейруз оглу Ибрагимли

74-й Масаллинский избирательный округ - Машхур Шахбаз оглу Мамедов

75-й Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ - Муса Джафар оглу Гасымлы

76-й Лянкяран-Масаллинский избирательный округ - Джаваншир Химмет оглу Пашазаде

77-й Лянкяранский городской избирательный округ - Фариз Акиф оглу Исмайылзаде

78-й Лянкяранский сельский избирательный округ - Анар Джамал оглу Искендеров

79-й Астаринский избирательный округ - Рашад Мамедгулу оглу Махмудов

80-й Лерик-Астаринский избирательный округ - Васиф Вагиф оглу Гафаров

81-й Имишлинский избирательный округ - Рази Гуламали оглу Нуруллаев

82-й Имишли-Саатлинский избирательный округ - Сайяд Адиль оглу Салахлы

83-й Бейляганский избирательный округ - Шахин Амир оглу Исмайылов

84-й Физулинский избирательный округ - Вугар Ибад оглу Байрамов

85-й Физули-Агджабединский избирательный округ - Агиль Мухаммед оглу Аббасов

86-й Агджабединский избирательный округ - Таир Муса оглу Рзаев

87-й Гобустан-Шамахы-Исмайыллинский избирательный округ - Шахин Кямиль оглу Сеидзаде

88-й Шамахинский избирательный округ - Тамам Шамаммед гызы Джафарова

89-й Исмайыллинский избирательный округ - Новрузали Давуд оглу Асланов

90-й Агсуинский избирательный округ - Эльчин Абдулрагим оглу Мирзабейли

91-й Гёйчайский избирательный округ - Сабир Кямиль оглу Гаджиев

92-й Гёйчай-Агдашский избирательный округ - Мазахир Джавид оглу Эфендиев

93-й Агдашский избирательный округ - Сахиб Эйваз оглу Алыев

94-й Уджарский избирательный округ - Рамиль Сахиб оглу Гасан

95-й Зардаб-Кюрдамир-Уджарский избирательный округ - Жаля Фазиль гызы Алиева

96-й Гёранбой-Нафталанский избирательный округ - Бадал Шамиль оглу Бадалов

97-й Тертер-Агдере-Гёранбойский избирательный округ - Анар Ильяс оглу Мамедов

98-й Барда-Тертерский избирательный округ - Ханлар Нуру оглу Фатиев

99-й Бардинский избирательный округ - Фатма Видади гызы Йылдырым

100-й Гёйгёль-Дашкесан-Кельбаджарский избирательный округ - Кямран Фархад оглу Байрамов

101-й Самух-Шамкирский избирательный округ - Мубариз Гяхраман оглу Гурбанлы

102-й Шамкирский городской избирательный округ - Сахиба Али гызы Гафарова

103-й Шамкирский сельский избирательный округ - Нурлан Урфан оглу Гасанов

104-й Гедабейский избирательный округ - Севиндж Амирахмед гызы Гусейнова

105-й Товуз-Гедабейский избирательный округ - Арзу Насиб оглу Нагиев

106-й Товузский избирательный округ - Низами Абдулла оглу Сафаров

107-й Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ - Ульвия Джаваншир гызы Агаева

108-й Агстафинский избирательный округ - Азер Кямал оглу Амирасланов

109-й Газахский избирательный округ - Самед Исмайыл оглу Сеидов

110-й Балакенский избирательный округ - Насиб Магамали оглу Магамалиев

111-й Загатала-Балакенский избирательный округ - Азер Шамшид оглу Керимли

112-й Загатальский избирательный округ - Асиф Юнис оглу Аскеров

113-й Гах-Шекинский избирательный округ - Али Ахмед оглу Масимли

114-й Шекинский городской избирательный округ - Вугар Япон оглу Искендеров

115-й Шекинский сельский избирательный округ - Джаваншир Эйюб оглу Фейзиев

116-й Габалинский избирательный округ - Эльшан Мамедганифа оглу Мусаев

117-й Огуз-Габала-Шекинский избирательный округ - Эйваз Дашдемир оглу Гурбанов

118-й Агдам-Ходжалинский избирательный округ - Эльман Джамал оглу Мамедов

119-й Агдамский избирательный округ - Бахтияр Хамза оглу Алиев

120-й Джебраил-Губадлинский избирательный округ - Джейхун Валех оглу Мамедов

121-й Лачынский избирательный округ - Ровшан Шахбаз оглу Мурадов

122-й Ханкендинский избирательный округ - Турал Бабашах оглу Гянджалиев

123-й Кельбаджарский избирательный округ - Мирджалил Хагани оглу Гасымлы

124-й Шуша-Агдам-Ходжавендский избирательный округ - Полад Муртуза оглу Бюльбюльоглу

125-й Зангилан-Губадлинский избирательный округ - Имамверди Ибиш оглу Исмайылов.

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