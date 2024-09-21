Депутаты Милли Меджлиса VII созыва

Депутаты Милли Меджлиса VII созыва

Сегодня Пленума Конституционного суда провел заседание по особому конституционному производству и утвердил итоги выборов в Милли Меджлис VII созыва.

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Сегодня Пленума Конституционного суда провел заседание по особому конституционному производству и утвердил итоги выборов в Милли Меджлис VII созыва. Как сообщает Report, состав парламента сформирован следующим образом: 1-й Шарур-Садаракский избирательный округ - Зияфет Аббас оглу Аскеров 2-й Шарур-Кенгерлинский избирательный округ - Сиявуш Дуньямалы оглу Новрузов 3-й Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ - Саттар Сулиддин оглу Мохбалыев 4-й Нахчыванский городской избирательный округ - Эльдар Рза оглу Ибрагимов 5-й Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ - Ульвия Тапдыг гызы Гамзаева 6-й Ордубад-Джульфинский избирательный округ - Вугар Генджали оглу Рагимзаде 7-й Сабаильский избирательный округ - Нигяр Джавид гызы Арпадараи 8-й Бинагадинский первый избирательный округ - Азай Аждар оглу Гулиев 9-й Бинагадинский второй избирательный округ - Кямаледдин Насреддин оглу Гафаров 10-й Бинагадинский третий избирательный округ - Эльшад Наби оглу Мусаев 11-й Бинагади-Гарадагский избирательный округ - Сабина Самед гызы Хасаева 12-й Хазарский первый избирательный округ - Солтан Теймур оглу Мамедов 13-й Хазарский второй избирательный округ - Гюльшан Мамедали гызы Пашаева 14-й Хазар-Пираллахинский избирательный округ - Гюнай Эльчин гызы Эфендиева 15-й Ясамальский первый избирательный округ - Ульви Захид оглу Гулиев 16-й Ясамальский второй избирательный округ - Эркин Тогрул оглу Гадирли 17-й Ясамальский третий избирательный округ - Гёйдениз Ибрагим оглу Гахраманов 18-й Нариманов-Низами-Бинагадинский избирательный округ - Расим Насреддин оглу Мусабеков 19-й Наримановский первый избирательный округ - Хикмет Баба оглу Мамедов 20-й Наримановский второй избирательный округ - Самир Ахмед оглу Велиев 21-й Насими-Бинагадинский избирательный округ - Малахат Ибрагим гызы Ибрагимгызы 22-й Насими-Ясамальский избирательный округ - Асим Назим оглу Моллазаде 23-й Насими-Сабаильский избирательный округ - Зияд Алиаббас оглу Самедзаде 24-й Низаминский первый избирательный округ - Кенуль Орудж гызы Нуруллаева 25-й Низаминский второй избирательный округ - Али Джавад оглу Ахмедов 26-й Сабунчинский первый избирательный округ - Фазиль Газанфар оглу Мустафа 27-й Сабунчинский второй избирательный округ - Арзухан Бахшали оглу Ализаде 28-й Сабунчинский третий избирательный округ - Эльдар Аллахяр оглу Гулиев 29-й Сабунчинский четвертый избирательный округ - Азер Керим оглу Аллахверенов 30-й Сураханский первый избирательный округ - Севиндж Хабиб гызы Фаталиева 31-й Сураханский второй избирательный округ - Гая Мамед оглу Мамедов 32-й Сураханский третий избирательный округ - Афет Абиль гызы Гасанова 33-й Хатаинский первый избирательный округ - Захид Магеррам оглу Орудж 34-й Хатаинский второй избирательный округ - Михаил Юрьевич Забелин 35-й Хатаинский третий избирательный округ - Парвана Булуд гызы Велиева 36-й Хатаи-Сураханский избирательный округ - Гудрат Музаффар оглу Гасангулиев 37-й Гарадагский избирательный округ - Айдын Насир оглу Гусейнов 38-й Гянджинский первый избирательный округ - Нагиф Алашраф оглу Гамзаев 39-й Гянджинский второй избирательный округ - Парвин Орхан гызы Керимзаде 40-й Гянджинский третий избирательный округ - Муса Иса оглу Гулиев 41-й Гянджа-Самух-Гёранбойский избирательный округ - Мушфиг Джафар оглу Джафаров 42-й Сумгайытский первый избирательный округ - Хиджран Камран гызы Гусейнова 43-й Сумгайытский второй избирательный округ - Таир Фамиль оглу Миркишили 44-й Сумгайытский третий избирательный округ - Мехрибан Хидаят гызы Велиева 45-й Сумгайытский четвертый избирательный округ - Сабина Гадир кызы Салманова 46-й Сумгайытский пятый избирательный округ - Эльнара Шейдулла гызы Акимова 47-й Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский избирательный округ - Заур Рамиз оглу Шукюров 48-й Абшеронский первый избирательный округ - Нигяр Фикрет гызы Мамедова 49-й Абшеронский второй избирательный округ - Ризван Новруз оглу Набиев 50-й Абшеронский третий избирательный округ - Рамид Закир оглу Намазов 51-й Ширванский избирательный округ - Гейдар Ханыш оглу Асадов 52-й Евлахский избирательный округ - Ильхам Кязым оглу Мамедов 53-й Евлах-Мингячевирский избирательный округ - Али Мухаммед оглу Гусейнли 54-й Мингячевирский избирательный округ - Айдын Беюккиши оглу Мирзазаде 55-й Сиязан-Губа-Хызынский избирательный округ - Мушфиг Фазиль оглу Мамедли 56-й Шабран-Хачмазский избирательный округ - Махир Таир оглу Сулейманлы 57-й Хачмазский городской избирательный округ - Агалар Исрафил оглу Велиев 58-й Хачмазский сельский избирательный округ - Севиль Алирази гызы Микаилова 59-й Губинский избирательный округ - Алибала Саттар оглу Магеррамзаде 60-й Губа-Гусарский избирательный округ - Анатолий Хаимович Рафаилов 61-й Гусарский избирательный округ - Азер Джамал оглу Бадамов 62-й Кюрдамирский избирательный округ - Амина Гамид гызы Агазаде 63-й Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ - Рафаэль Баба оглу Гусейнов 64-й Сальянский избирательный округ - Садиг Хагверди оглу Гурбанов 65-й Сальян-Билясувар-Нефтчалинский избирательный округ - Гюнай Фазаиль гызы Агамалы 66-й Саатлинский избирательный округ - Азиз Юсиф оглу Алекберов 67-й Сабирабадский избирательный округ - Ахлиман Тапдыг оглу Амирасланов 68-й Сабирабад-Ширванский избирательный округ - Кямал Хагани оглу Джафаров 69-й Билясуварский избирательный округ - Бахруз Абдуррахман оглу Магеррамов 70-й Нефтчалинский избирательный округ - Танзиля Йолчу гызы Рустамханлы 71-й Джалилабадский городской избирательный округ - Малик Аваз оглу Гасанов 72-й Джалилабадский сельский избирательный округ - Эльман Худам оглу Насиров 73-й Масаллы-Джалилабадский избирательный округ - Фазаиль Фейруз оглу Ибрагимли 74-й Масаллинский избирательный округ - Машхур Шахбаз оглу Мамедов 75-й Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ - Муса Джафар оглу Гасымлы 76-й Лянкяран-Масаллинский избирательный округ - Джаваншир Химмет оглу Пашазаде 77-й Лянкяранский городской избирательный округ - Фариз Акиф оглу Исмайылзаде 78-й Лянкяранский сельский избирательный округ - Анар Джамал оглу Искендеров 79-й Астаринский избирательный округ - Рашад Мамедгулу оглу Махмудов 80-й Лерик-Астаринский избирательный округ - Васиф Вагиф оглу Гафаров 81-й Имишлинский избирательный округ - Рази Гуламали оглу Нуруллаев 82-й Имишли-Саатлинский избирательный округ - Сайяд Адиль оглу Салахлы 83-й Бейляганский избирательный округ - Шахин Амир оглу Исмайылов 84-й Физулинский избирательный округ - Вугар Ибад оглу Байрамов 85-й Физули-Агджабединский избирательный округ - Агиль Мухаммед оглу Аббасов 86-й Агджабединский избирательный округ - Таир Муса оглу Рзаев 87-й Гобустан-Шамахы-Исмайыллинский избирательный округ - Шахин Кямиль оглу Сеидзаде 88-й Шамахинский избирательный округ - Тамам Шамаммед гызы Джафарова 89-й Исмайыллинский избирательный округ - Новрузали Давуд оглу Асланов 90-й Агсуинский избирательный округ - Эльчин Абдулрагим оглу Мирзабейли 91-й Гёйчайский избирательный округ - Сабир Кямиль оглу Гаджиев 92-й Гёйчай-Агдашский избирательный округ - Мазахир Джавид оглу Эфендиев 93-й Агдашский избирательный округ - Сахиб Эйваз оглу Алыев 94-й Уджарский избирательный округ - Рамиль Сахиб оглу Гасан 95-й Зардаб-Кюрдамир-Уджарский избирательный округ - Жаля Фазиль гызы Алиева 96-й Гёранбой-Нафталанский избирательный округ - Бадал Шамиль оглу Бадалов 97-й Тертер-Агдере-Гёранбойский избирательный округ - Анар Ильяс оглу Мамедов 98-й Барда-Тертерский избирательный округ - Ханлар Нуру оглу Фатиев 99-й Бардинский избирательный округ - Фатма Видади гызы Йылдырым 100-й Гёйгёль-Дашкесан-Кельбаджарский избирательный округ - Кямран Фархад оглу Байрамов 101-й Самух-Шамкирский избирательный округ - Мубариз Гяхраман оглу Гурбанлы 102-й Шамкирский городской избирательный округ - Сахиба Али гызы Гафарова 103-й Шамкирский сельский избирательный округ - Нурлан Урфан оглу Гасанов 104-й Гедабейский избирательный округ - Севиндж Амирахмед гызы Гусейнова 105-й Товуз-Гедабейский избирательный округ - Арзу Насиб оглу Нагиев 106-й Товузский избирательный округ - Низами Абдулла оглу Сафаров 107-й Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ - Ульвия Джаваншир гызы Агаева 108-й Агстафинский избирательный округ - Азер Кямал оглу Амирасланов 109-й Газахский избирательный округ - Самед Исмайыл оглу Сеидов 110-й Балакенский избирательный округ - Насиб Магамали оглу Магамалиев 111-й Загатала-Балакенский избирательный округ - Азер Шамшид оглу Керимли 112-й Загатальский избирательный округ - Асиф Юнис оглу Аскеров 113-й Гах-Шекинский избирательный округ - Али Ахмед оглу Масимли 114-й Шекинский городской избирательный округ - Вугар Япон оглу Искендеров 115-й Шекинский сельский избирательный округ - Джаваншир Эйюб оглу Фейзиев 116-й Габалинский избирательный округ - Эльшан Мамедганифа оглу Мусаев 117-й Огуз-Габала-Шекинский избирательный округ - Эйваз Дашдемир оглу Гурбанов 118-й Агдам-Ходжалинский избирательный округ - Эльман Джамал оглу Мамедов 119-й Агдамский избирательный округ - Бахтияр Хамза оглу Алиев 120-й Джебраил-Губадлинский избирательный округ - Джейхун Валех оглу Мамедов 121-й Лачынский избирательный округ - Ровшан Шахбаз оглу Мурадов 122-й Ханкендинский избирательный округ - Турал Бабашах оглу Гянджалиев 123-й Кельбаджарский избирательный округ - Мирджалил Хагани оглу Гасымлы 124-й Шуша-Агдам-Ходжавендский избирательный округ - Полад Муртуза оглу Бюльбюльоглу 125-й Зангилан-Губадлинский избирательный округ - Имамверди Ибиш оглу Исмайылов. 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