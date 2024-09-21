Депутаты Милли Меджлиса VII созыва

Сегодня Пленума Конституционного суда провел заседание по особому конституционному производству и утвердил итоги выборов в Милли Меджлис VII созыва.
Как сообщает Report, состав парламента сформирован следующим образом:
1-й Шарур-Садаракский избирательный округ - Зияфет Аббас оглу Аскеров
2-й Шарур-Кенгерлинский избирательный округ - Сиявуш Дуньямалы оглу Новрузов
3-й Бабек-Шахбуз-Кенгерлинский избирательный округ - Саттар Сулиддин оглу Мохбалыев
4-й Нахчыванский городской избирательный округ - Эльдар Рза оглу Ибрагимов
5-й Бабек-Нахчыван-Джульфинский избирательный округ - Ульвия Тапдыг гызы Гамзаева
6-й Ордубад-Джульфинский избирательный округ - Вугар Генджали оглу Рагимзаде
7-й Сабаильский избирательный округ - Нигяр Джавид гызы Арпадараи
8-й Бинагадинский первый избирательный округ - Азай Аждар оглу Гулиев
9-й Бинагадинский второй избирательный округ - Кямаледдин Насреддин оглу Гафаров
10-й Бинагадинский третий избирательный округ - Эльшад Наби оглу Мусаев
11-й Бинагади-Гарадагский избирательный округ - Сабина Самед гызы Хасаева
12-й Хазарский первый избирательный округ - Солтан Теймур оглу Мамедов
13-й Хазарский второй избирательный округ - Гюльшан Мамедали гызы Пашаева
14-й Хазар-Пираллахинский избирательный округ - Гюнай Эльчин гызы Эфендиева
15-й Ясамальский первый избирательный округ - Ульви Захид оглу Гулиев
16-й Ясамальский второй избирательный округ - Эркин Тогрул оглу Гадирли
17-й Ясамальский третий избирательный округ - Гёйдениз Ибрагим оглу Гахраманов
18-й Нариманов-Низами-Бинагадинский избирательный округ - Расим Насреддин оглу Мусабеков
19-й Наримановский первый избирательный округ - Хикмет Баба оглу Мамедов
20-й Наримановский второй избирательный округ - Самир Ахмед оглу Велиев
21-й Насими-Бинагадинский избирательный округ - Малахат Ибрагим гызы Ибрагимгызы
22-й Насими-Ясамальский избирательный округ - Асим Назим оглу Моллазаде
23-й Насими-Сабаильский избирательный округ - Зияд Алиаббас оглу Самедзаде
24-й Низаминский первый избирательный округ - Кенуль Орудж гызы Нуруллаева
25-й Низаминский второй избирательный округ - Али Джавад оглу Ахмедов
26-й Сабунчинский первый избирательный округ - Фазиль Газанфар оглу Мустафа
27-й Сабунчинский второй избирательный округ - Арзухан Бахшали оглу Ализаде
28-й Сабунчинский третий избирательный округ - Эльдар Аллахяр оглу Гулиев
29-й Сабунчинский четвертый избирательный округ - Азер Керим оглу Аллахверенов
30-й Сураханский первый избирательный округ - Севиндж Хабиб гызы Фаталиева
31-й Сураханский второй избирательный округ - Гая Мамед оглу Мамедов
32-й Сураханский третий избирательный округ - Афет Абиль гызы Гасанова
33-й Хатаинский первый избирательный округ - Захид Магеррам оглу Орудж
34-й Хатаинский второй избирательный округ - Михаил Юрьевич Забелин
35-й Хатаинский третий избирательный округ - Парвана Булуд гызы Велиева
36-й Хатаи-Сураханский избирательный округ - Гудрат Музаффар оглу Гасангулиев
37-й Гарадагский избирательный округ - Айдын Насир оглу Гусейнов
38-й Гянджинский первый избирательный округ - Нагиф Алашраф оглу Гамзаев
39-й Гянджинский второй избирательный округ - Парвин Орхан гызы Керимзаде
40-й Гянджинский третий избирательный округ - Муса Иса оглу Гулиев
41-й Гянджа-Самух-Гёранбойский избирательный округ - Мушфиг Джафар оглу Джафаров
42-й Сумгайытский первый избирательный округ - Хиджран Камран гызы Гусейнова
43-й Сумгайытский второй избирательный округ - Таир Фамиль оглу Миркишили
44-й Сумгайытский третий избирательный округ - Мехрибан Хидаят гызы Велиева
45-й Сумгайытский четвертый избирательный округ - Сабина Гадир кызы Салманова
46-й Сумгайытский пятый избирательный округ - Эльнара Шейдулла гызы Акимова
47-й Сумгайыт-Абшерон-Гарадагский избирательный округ - Заур Рамиз оглу Шукюров
48-й Абшеронский первый избирательный округ - Нигяр Фикрет гызы Мамедова
49-й Абшеронский второй избирательный округ - Ризван Новруз оглу Набиев
50-й Абшеронский третий избирательный округ - Рамид Закир оглу Намазов
51-й Ширванский избирательный округ - Гейдар Ханыш оглу Асадов
52-й Евлахский избирательный округ - Ильхам Кязым оглу Мамедов
53-й Евлах-Мингячевирский избирательный округ - Али Мухаммед оглу Гусейнли
54-й Мингячевирский избирательный округ - Айдын Беюккиши оглу Мирзазаде
55-й Сиязан-Губа-Хызынский избирательный округ - Мушфиг Фазиль оглу Мамедли
56-й Шабран-Хачмазский избирательный округ - Махир Таир оглу Сулейманлы
57-й Хачмазский городской избирательный округ - Агалар Исрафил оглу Велиев
58-й Хачмазский сельский избирательный округ - Севиль Алирази гызы Микаилова
59-й Губинский избирательный округ - Алибала Саттар оглу Магеррамзаде
60-й Губа-Гусарский избирательный округ - Анатолий Хаимович Рафаилов
61-й Гусарский избирательный округ - Азер Джамал оглу Бадамов
62-й Кюрдамирский избирательный округ - Амина Гамид гызы Агазаде
63-й Гаджигабул-Кюрдамирский избирательный округ - Рафаэль Баба оглу Гусейнов
64-й Сальянский избирательный округ - Садиг Хагверди оглу Гурбанов
65-й Сальян-Билясувар-Нефтчалинский избирательный округ - Гюнай Фазаиль гызы Агамалы
66-й Саатлинский избирательный округ - Азиз Юсиф оглу Алекберов
67-й Сабирабадский избирательный округ - Ахлиман Тапдыг оглу Амирасланов
68-й Сабирабад-Ширванский избирательный округ - Кямал Хагани оглу Джафаров
69-й Билясуварский избирательный округ - Бахруз Абдуррахман оглу Магеррамов
70-й Нефтчалинский избирательный округ - Танзиля Йолчу гызы Рустамханлы
71-й Джалилабадский городской избирательный округ - Малик Аваз оглу Гасанов
72-й Джалилабадский сельский избирательный округ - Эльман Худам оглу Насиров
73-й Масаллы-Джалилабадский избирательный округ - Фазаиль Фейруз оглу Ибрагимли
74-й Масаллинский избирательный округ - Машхур Шахбаз оглу Мамедов
75-й Ярдымлы-Масаллинский избирательный округ - Муса Джафар оглу Гасымлы
76-й Лянкяран-Масаллинский избирательный округ - Джаваншир Химмет оглу Пашазаде
77-й Лянкяранский городской избирательный округ - Фариз Акиф оглу Исмайылзаде
78-й Лянкяранский сельский избирательный округ - Анар Джамал оглу Искендеров
79-й Астаринский избирательный округ - Рашад Мамедгулу оглу Махмудов
80-й Лерик-Астаринский избирательный округ - Васиф Вагиф оглу Гафаров
81-й Имишлинский избирательный округ - Рази Гуламали оглу Нуруллаев
82-й Имишли-Саатлинский избирательный округ - Сайяд Адиль оглу Салахлы
83-й Бейляганский избирательный округ - Шахин Амир оглу Исмайылов
84-й Физулинский избирательный округ - Вугар Ибад оглу Байрамов
85-й Физули-Агджабединский избирательный округ - Агиль Мухаммед оглу Аббасов
86-й Агджабединский избирательный округ - Таир Муса оглу Рзаев
87-й Гобустан-Шамахы-Исмайыллинский избирательный округ - Шахин Кямиль оглу Сеидзаде
88-й Шамахинский избирательный округ - Тамам Шамаммед гызы Джафарова
89-й Исмайыллинский избирательный округ - Новрузали Давуд оглу Асланов
90-й Агсуинский избирательный округ - Эльчин Абдулрагим оглу Мирзабейли
91-й Гёйчайский избирательный округ - Сабир Кямиль оглу Гаджиев
92-й Гёйчай-Агдашский избирательный округ - Мазахир Джавид оглу Эфендиев
93-й Агдашский избирательный округ - Сахиб Эйваз оглу Алыев
94-й Уджарский избирательный округ - Рамиль Сахиб оглу Гасан
95-й Зардаб-Кюрдамир-Уджарский избирательный округ - Жаля Фазиль гызы Алиева
96-й Гёранбой-Нафталанский избирательный округ - Бадал Шамиль оглу Бадалов
97-й Тертер-Агдере-Гёранбойский избирательный округ - Анар Ильяс оглу Мамедов
98-й Барда-Тертерский избирательный округ - Ханлар Нуру оглу Фатиев
99-й Бардинский избирательный округ - Фатма Видади гызы Йылдырым
100-й Гёйгёль-Дашкесан-Кельбаджарский избирательный округ - Кямран Фархад оглу Байрамов
101-й Самух-Шамкирский избирательный округ - Мубариз Гяхраман оглу Гурбанлы
102-й Шамкирский городской избирательный округ - Сахиба Али гызы Гафарова
103-й Шамкирский сельский избирательный округ - Нурлан Урфан оглу Гасанов
104-й Гедабейский избирательный округ - Севиндж Амирахмед гызы Гусейнова
105-й Товуз-Гедабейский избирательный округ - Арзу Насиб оглу Нагиев
106-й Товузский избирательный округ - Низами Абдулла оглу Сафаров
107-й Товуз-Газах-Агстафинский избирательный округ - Ульвия Джаваншир гызы Агаева
108-й Агстафинский избирательный округ - Азер Кямал оглу Амирасланов
109-й Газахский избирательный округ - Самед Исмайыл оглу Сеидов
110-й Балакенский избирательный округ - Насиб Магамали оглу Магамалиев
111-й Загатала-Балакенский избирательный округ - Азер Шамшид оглу Керимли
112-й Загатальский избирательный округ - Асиф Юнис оглу Аскеров
113-й Гах-Шекинский избирательный округ - Али Ахмед оглу Масимли
114-й Шекинский городской избирательный округ - Вугар Япон оглу Искендеров
115-й Шекинский сельский избирательный округ - Джаваншир Эйюб оглу Фейзиев
116-й Габалинский избирательный округ - Эльшан Мамедганифа оглу Мусаев
117-й Огуз-Габала-Шекинский избирательный округ - Эйваз Дашдемир оглу Гурбанов
118-й Агдам-Ходжалинский избирательный округ - Эльман Джамал оглу Мамедов
119-й Агдамский избирательный округ - Бахтияр Хамза оглу Алиев
120-й Джебраил-Губадлинский избирательный округ - Джейхун Валех оглу Мамедов
121-й Лачынский избирательный округ - Ровшан Шахбаз оглу Мурадов
122-й Ханкендинский избирательный округ - Турал Бабашах оглу Гянджалиев
123-й Кельбаджарский избирательный округ - Мирджалил Хагани оглу Гасымлы
124-й Шуша-Агдам-Ходжавендский избирательный округ - Полад Муртуза оглу Бюльбюльоглу
125-й Зангилан-Губадлинский избирательный округ - Имамверди Ибиш оглу Исмайылов.