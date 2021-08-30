Депутаты Милли Меджлиса вернулись с каникул

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана вернулись сегодня с каникул.

Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана вернулись сегодня с каникул.

Как передает Report, в соответствии с Внутренним уставом Милли Меджлиса, каникулы депутатов длятся до 30 августа.

Проведение заседаний комитетов парламента начнется с сентября.

Согласно Конституции, Милли Меджлис созывается на весеннюю и осеннюю сессии. Весенняя сессия длится с 1 февраля по 31 мая, а осенняя - с 30 сентября до 30 декабря. Если 1 февраля и 30 сентября приходятся на нерабочий, праздничный день или день голосования, то сессия начинает свою работу на следующий рабочий день.