Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседаниях МПА СНГ в Санкт-Петербурге

16 апреля депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Санкт-Петербург (РФ) для участия в заседаниях комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).

16 апреля депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Санкт-Петербург (РФ) для участия в заседаниях комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев примет участие в заседании комиссии по науке и образованию МПА СНГ, депутат Расим Мусабеков - комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству, Михаил Забелин - комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Визит завершится 19 апреля.