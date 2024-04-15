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Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседаниях МПА СНГ в Санкт-Петербурге

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседаниях МПА СНГ в Санкт-Петербурге 16 апреля депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Санкт-Петербург (РФ) для участия в заседаниях комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).
Милли Меджлис
15 апреля 2024 г. 12:32
Депутаты Милли Меджлиса примут участие в заседаниях МПА СНГ в Санкт-Петербурге

16 апреля депутаты Милли Меджлиса совершат визит в Санкт-Петербург (РФ) для участия в заседаниях комиссии Межпарламентской ассамблеи СНГ (МПА СНГ).

Об этом сообщили Report в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Председатель парламентского комитета по науке и образованию Бахтияр Алиев примет участие в заседании комиссии по науке и образованию МПА СНГ, депутат Расим Мусабеков - комиссии по политическим вопросам и международному сотрудничеству, Михаил Забелин - комиссии по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

Визит завершится 19 апреля.

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Версия на азербайджанском языке Milli Məclisin deputatları MDB PA-nın iclaslarında iştirak üçün Sankt-Peterburqa gedir

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