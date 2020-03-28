​Депутатов Милли Меджлиса проверили на коронавирус

Депутаты и сотрудники Милли Меджлиса Азербайджана в очередной раз прошли медицинскую проверку на наличие коронавирусной инфекции.

Как сообщает Report, ни у одного из 121 депутата, а также сотрудников парламента не было выявлено признаков коронавируса.

Кроме того, с целью измерения температуры всех посещающих парламент, в частности, депутатов, при входе в здание установлен термовизор.

Отметим, что 30 марта состоится очередное пленарное заседание Милли Меджлиса. На заседании будет обсуждаться возможность проведения в формате онлайн пленарных заседаний парламента.