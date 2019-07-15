Депутаты Милли Меджлиса ушли на каникулы

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Депутаты Милли Меджлиса Азербайджана ушли на каникулы.

Как сообщает Report, члены парламента будут находиться на отдыхе с 15 июля по 30 августа.

В соответствии с внутренним уставом Милли Меджлиса, если в период каникул созывается внеочередная сессия законодательного органа, то отпуск парламентариев приостанавливается на период внеочередной сессии, и депутаты отзываются из отпуска.

Осенняя сессия Милли Меджлиса начнется 30 сентября и продолжится до 30 декабря. 15 сентября приступят к работе комитеты ММ.

Согласно закону "О статусе депутатов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", за время отпуска депутатам для лечения и отдыха выплачивается пособие в размере двухмесячной зарплаты.

Напомним, что весенняя сессия Милли Меджлиса началась 1 февраля и продолжалась до 31 мая. В июне-июле была созвана внеочередная сессия законодательного органа. В рамках сессии было проведено 5 пленарных засеаний парламента, заключительное заседание состоялось 12 июля.