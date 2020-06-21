​Депутаты Милли Меджлиса сдали тест на коронавирус

Милли Меджлис Азербайджанской Республики регулярно проводил тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19, как среди сотрудников ММ, так и среди депутатов.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Аппарата Милли Меджлиса.

Отмечается, что сегодня образцы профилактических тестов на инфекцию COVID-19 были взяты у сотрудников Аппарата и депутатов Милли Меджлиса.

Результаты будут объявлены завтра.

Напомним, что 20 июня депутат Сахиб Алыев сообщил Report, что его тест на коронавирус дал положительный результат.