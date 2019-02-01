Депутат: В соцсетях орудуют моральные террористы

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане должен быть подготовлен закон в связи с соцсетями. Думаю, следует пересмотреть и закон "О СМИ"".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заедании Милли Меджлиса сказал депутат Сахиб Алыев.

"Обращая внимание на соцсети, видно, что здесь орудуют моральные террористы, Ордуханы, Видади Искендерли и др. Они не отличаются от физических террористов, они опасны и страшны для общества. Таких элементов нужно пресекать законодательным путем. Это исключительно важно", - отметил депутат.