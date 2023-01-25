О нас

Депутат: В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков

Депутат: В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков.
Милли Меджлис
25 января 2023 г. 12:23
Депутат: В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков

В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков.

Как сообщает Report, об этом на заседании Комитета по делам молодежи и спорта Милли Меджлиса заявила депутат Жаля Ахмедова.

"Нам нужна программа трудоустройства в регионах для необразованной молодежи. Эти люди не могут себя найти. Они должны быть трудоустроены на заводах или фабриках в регионах", - подчеркнула парламентарий.

Депутат отметила, что поскольку регионы находятся на расстоянии от Баку, контроль за механизмом реализации принятых по ним решений остается слабым: "По моим наблюдениям, в регионах слишком многое делается только ради отчетности. Кадровая политика - большая проблема в регионах. С молодежью должна вестись более интенсивная работа".

"Катастрофическая ситуация с наркотиками в регионах - главный вопрос на сегодняшний день. Мы не можем поручить решение этого вопроса только одному Министерству внутренних дел. Неправительственные организации и общественные объединения проводят работу, однако те не дают серьезных результатов. Мы столкнулись с огромной бедой, речь идет об уничтожении генофонда", - сказала Ахмедова.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Deputat: “Rayonlarda narkotik problemi böyük fəlakətdir”

Другие новости из категории

В Азербайджане в прошлом году число пациентов на диализе увеличилось на 13%
В Азербайджане в прошлом году число пациентов на диализе увеличилось на 13%
25 января 2023 г. 12:49
Депутат: Аресты спортсменов волнуют общественность
Депутат: Аресты спортсменов волнуют общественность
25 января 2023 г. 12:38
Состоится симпозиум на тему ”Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана
Состоится симпозиум на тему ”Гейдар Алиев - основоположник правовых реформ Азербайджана"
25 января 2023 г. 11:43
Ведется работа по составлению энциклопедии культуры, посвященной 100-летию Гейдара Алиева
Ведется работа по составлению энциклопедии культуры, посвященной 100-летию Гейдара Алиева
24 января 2023 г. 16:56
Депутат: В законодательство в сфере памятников истории и культуры могут внести изменения
Депутат: В законодательство в сфере памятников истории и культуры могут внести изменения
24 января 2023 г. 16:19
Председатель комитета ММ: Продолжается работа над законопроектом О кинематографии
Председатель комитета ММ: Продолжается работа над законопроектом "О кинематографии"
24 января 2023 г. 16:03
В Азербайджане пройдет заседание комитета Азиатской парламентской ассамблеи
В Азербайджане пройдет заседание комитета Азиатской парламентской ассамблеи
24 января 2023 г. 15:56
В Милли Меджлисе разработают законопроект Об охране нематериального культурного наследия
В Милли Меджлисе разработают законопроект "Об охране нематериального культурного наследия"
24 января 2023 г. 15:33
Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются
Депутат: Удостоенные почетных званий сотрудники через месяц сокращаются
23 января 2023 г. 12:39
​​​​​​​Проект о повышении размера минимальной пенсии рекомендован на пленарное заседание парламента
​​​​​​​Проект о повышении размера минимальной пенсии рекомендован на пленарное заседание парламента
23 января 2023 г. 12:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi