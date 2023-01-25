Депутат: В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков

В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков.

В регионах Азербайджана остро стоит проблема наркотиков.

Как сообщает Report, об этом на заседании Комитета по делам молодежи и спорта Милли Меджлиса заявила депутат Жаля Ахмедова.

"Нам нужна программа трудоустройства в регионах для необразованной молодежи. Эти люди не могут себя найти. Они должны быть трудоустроены на заводах или фабриках в регионах", - подчеркнула парламентарий.

Депутат отметила, что поскольку регионы находятся на расстоянии от Баку, контроль за механизмом реализации принятых по ним решений остается слабым: "По моим наблюдениям, в регионах слишком многое делается только ради отчетности. Кадровая политика - большая проблема в регионах. С молодежью должна вестись более интенсивная работа".

"Катастрофическая ситуация с наркотиками в регионах - главный вопрос на сегодняшний день. Мы не можем поручить решение этого вопроса только одному Министерству внутренних дел. Неправительственные организации и общественные объединения проводят работу, однако те не дают серьезных результатов. Мы столкнулись с огромной бедой, речь идет об уничтожении генофонда", - сказала Ахмедова.