Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ

    Депутат: Сумгайыту нужен современный завод по утилизации отходов

    Милли Меджлис
    • 02 декабря, 2025
    • 13:49
    Депутат: Сумгайыту нужен современный завод по утилизации отходов

    В Сумгайыте может появиться современный завод по утилизации отходов.

    Как передает Report, с таким предложением выступила депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова во время обсуждения во втором чтении проекта госбюджета Азербайджана на 2026 год.

    По словам депутата, проблема вывоза и утилизации бытового мусора в городе становится все серьезнее.

    "Сумгайыт - крупный промышленный город с населением более 500 тысяч человек. Объем отходов растет из года в год, а существующий полигон уже не справляется с нагрузкой. Жители близлежащих районов жалуются на дым и неприятный запах от горящих отходов. Это не только экологическая, но и социальная проблема. Поэтому я предлагаю строительство в Сумгайыте современного завода по утилизации отходов, что соответствовало бы концепции "зеленого города", - заявила Салманова.

    Депутат также напомнила, что в Сумгайыте до сих пор не решен вопрос сброса промышленных отходов в реку Сумгайытчай, которые затем попадают в Каспийское море:

    "Проверки Государственного агентства водных ресурсов лишь подтвердили эту проблему. Химические отходы загрязняют воду и почву, наносят ущерб флоре и фауне Каспия и мешают жителям пользоваться морем. Очистное сооружение в районе поселка Котедж способно перерабатывать 200 тысяч кубометров воды в сутки, но не работает на полную мощность".

    По словам Салмановой, сейчас сточные воды сбрасываются в Каспий из 18 разных точек. Их подключение к существующей очистной системе позволило бы предотвратить серьезную экологическую угрозу.

    Сумгайыт переработка отходов бытовой мусор завод депутат Сабина Салманова
    Sumqayıtda tullantıların utilizasiyası zavodunun inşası təklif olunur
    Elvis

    Последние новости

    14:27

    Меликов: Агротуризм станет драйвером привлекательности северо-запада Азербайджана

    Туризм
    14:25

    Fitch Ratings пересмотрел прогноз экономического роста в Азербайджане в 2025 году

    Финансы
    14:22

    Киберполиция задержала создателей финансовой пирамиды Zuerx

    Происшествия
    14:08

    АЖД запускают дополнительные рейсы по маршруту Баку-Агстафа-Баку

    Инфраструктура
    14:01

    Казахстан увеличит производство нефтегазохимии до 589,7 тыс. тонн в 2025 году

    В регионе
    13:59

    Синоптики предупредили об усилении ветра в Азербайджане

    Экология
    13:57

    Глава AFAD: Азербайджан и Турция сотрудничают для снижения рисков при стихийных бедствиях

    Внешняя политика
    13:57

    Азербайджан и Бангладеш планируют взаимное открытие посольств

    Внешняя политика
    13:50

    В ходе визита Путина в Индию будут обсуждаться поставки российских Су-57 и С-400

    В регионе
    Лента новостей