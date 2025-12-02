Депутат: Сумгайыту нужен современный завод по утилизации отходов

В Сумгайыте может появиться современный завод по утилизации отходов.

Как передает Report, с таким предложением выступила депутат Милли Меджлиса Сабина Салманова во время обсуждения во втором чтении проекта госбюджета Азербайджана на 2026 год.

По словам депутата, проблема вывоза и утилизации бытового мусора в городе становится все серьезнее.

"Сумгайыт - крупный промышленный город с населением более 500 тысяч человек. Объем отходов растет из года в год, а существующий полигон уже не справляется с нагрузкой. Жители близлежащих районов жалуются на дым и неприятный запах от горящих отходов. Это не только экологическая, но и социальная проблема. Поэтому я предлагаю строительство в Сумгайыте современного завода по утилизации отходов, что соответствовало бы концепции "зеленого города", - заявила Салманова.

Депутат также напомнила, что в Сумгайыте до сих пор не решен вопрос сброса промышленных отходов в реку Сумгайытчай, которые затем попадают в Каспийское море:

"Проверки Государственного агентства водных ресурсов лишь подтвердили эту проблему. Химические отходы загрязняют воду и почву, наносят ущерб флоре и фауне Каспия и мешают жителям пользоваться морем. Очистное сооружение в районе поселка Котедж способно перерабатывать 200 тысяч кубометров воды в сутки, но не работает на полную мощность".

По словам Салмановой, сейчас сточные воды сбрасываются в Каспий из 18 разных точек. Их подключение к существующей очистной системе позволило бы предотвратить серьезную экологическую угрозу.