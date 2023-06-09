Депутат: Строящийся в Армении завод может привести не только к экологической, но и военной угрозе

Депутат: Строящийся в Армении завод может привести не только к экологической, но и военной угрозе

Армения при финансовой помощи США на территории площадью 16 500 квадратных метров строит крупный металлургический завод производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в селе Аразядейен на границе с Нахчыванской Автономной Республикой.

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