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Депутат: Строящийся в Армении завод может привести не только к экологической, но и военной угрозе

Депутат: Строящийся в Армении завод может привести не только к экологической, но и военной угрозе Армения при финансовой помощи США на территории площадью 16 500 квадратных метров строит крупный металлургический завод производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в селе Аразядейен на границе с Нахчыванской Автономной Республикой.
Милли Меджлис
9 июня 2023 г. 12:16
Депутат: Строящийся в Армении завод может привести не только к экологической, но и военной угрозе

Армения при финансовой помощи США на территории площадью 16 500 квадратных метров строит крупный металлургический завод производственной мощностью 180 тыс. тонн в год в селе Аразядейен на границе с Нахчыванской Автономной Республикой.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Эльшад Мирбашир сказал во время выступления на внеочередной сессии парламента.

Он отметил, что этот завод может представлять не только экологическую, но и военную угрозу в будущем: “Поэтому мы должны предпринять серьезные шаги для предотвращения будущей военно-политической угрозы и обсудить вопрос”.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "Ermənistanın Naxçıvanla sərhəddə tikdiyi zavod təkcə ekoloji deyil, hərbi təhlükəyə də səbəb ola bilər"

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