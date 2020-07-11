Депутат предложил снизить нагрузку на общественный транспорт

С ужесточением карантинного режима деятельность метро была приостановлена, и весь пассажиропоток перенаправлен на автобусы

С ужесточением карантинного режима на территории страны деятельность метрополитена была приостановлена, и весь пассажиропоток перенаправлен на автобусы. Несмотря на увеличение количества автобусов на маршрутах и запуск экспресс-линий между станциями метро, в часы пик в автобусах наблюдается плотность пассажиров.

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев в беседе с Report отметил, что для разгрузки автобусов следует увеличить количество прямых маршрутов, в то же время каждая организация может использовать собственные транспортные средства.

"Одним из наиболее важных вопросов в применении ограничений является транспорт. В последнее время Бакинское транспортное агентство прикладывает максимальные усилия в этих процессах. Дело в том, что закрытие метро еще больше увеличило нагрузку на транспорт. С учетом того, что люди едут на работу и обратно в одни и те же часы, в это время число пассажиров резко возрастает. Это увеличивает риск заражений.

Для решения проблемы необходимо увеличить количество прямых маршрутов, в то же время каждая организация может использовать собственные транспортные средства. В противном случае, несмотря на все усилия BNA, оно не сможет предотвратить распространение вируса. Одной из самых больших проблем является закрытие метрополитена, и одинаковые рабочие часы. BNA работает в усиленном режиме. Но есть вопросы, которые не зависят от них, и эти вопросы могут повлиять на количество инфицированных”, - сказал он.