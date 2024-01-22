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Депутат предложил провести в Милли Меджлисе слушания по вопросам образования

Депутат предложил провести в Милли Меджлисе слушания по вопросам образования В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по вопросам образования.
Милли Меджлис
22 января 2024 г. 10:59
Депутат предложил провести в Милли Меджлисе слушания по вопросам образования

В Милли Меджлисе предлагается провести слушания по вопросам образования.

Как сообщает Report, с подобным предложением выступил депутат Джейхун Мамедов на сегодняшнем заседании парламентского комитета по науке и образованию.

"Проведение слушаний является необходимостью, так как в этой сфере все еще остаются нерешенные вопросы. В слушаниях также необходимо участие сотрудников Министерства науки и образования и Национальной академии наук Азербайджана. Мы можем включить этот вопрос в план законодательных работ весенней сессии Милли Меджлиса", - добавил депутат.

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