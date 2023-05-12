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Депутат предложил предоставить дополнительные права выпускникам вузов с красным дипломом

Депутат предложил предоставить дополнительные права выпускникам вузов с красным дипломом Вице-спикер Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли предложил предоставить дополнительные права тем, кто окончил высшее учебное заведение с красным дипломом. Как сообщает Report, в своем выступлении вице-спикер заявил, что сегодня красный диплом потерял свое з
Милли Меджлис
12 мая 2023 г. 14:25
Депутат предложил предоставить дополнительные права выпускникам вузов с красным дипломом

Вице-спикер Милли Меджлиса Фазаил Ибрагимли предложил предоставить дополнительные права тем, кто окончил высшее учебное заведение с красным дипломом.

Как сообщает Report, в своем выступлении вице-спикер заявил, что сегодня красный диплом потерял свое значение и оказался невостребованным.

По его словам, проявляется безразличие к трудолюбию тех, кто эти дипломы получил: "Им надо отдавать предпочтение. Например, гражданин окончил университет с красным дипломом, получил хорошее образование и чтобы устроиться на работу он должен сдавать экзамен. Я предлагаю расширить полномочия и права выпускников, окончивших вуз с красным дипломом. Так было в прошлом и нам нужно восстановить это сейчас. Иначе зачем студенту стремиться к тому, чтобы получить красный диплом?! ".

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəbi qırmızı diplomla bitirənlərə əlavə hüquq verilməsi təklif edilib

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