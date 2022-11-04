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Депутат: Портфели школьников очень тяжелые, приводят к сколиозу у учащихся

Депутат: Портфели школьников очень тяжелые, приводят к сколиозу у учащихся 11:04
Милли Меджлис
4 ноября 2022 г. 11:25
Депутат: Портфели школьников очень тяжелые, приводят к сколиозу у учащихся

"Сегодня среди учащихся начальных классов увеличилось заболевание сколиозом, что трудно лечится".

Как сообщает Report, об этом депутат Фатма Ярдымлы сказала на проходящем сегодня заседании парламентского комитета по науке и образованию.

Она отметила, что одна из причин возникновения этой болезни среди малолетних детей – чрезмерная тяжесть школьных портфелей: "В ряде передовых стран книги для начальных классов бывают в двух томах, что снижает нагрузку. На лечение этой болезни Минздраву из госбюджета выделяется много средств, но для лечения именно этой болезни реабилитационного центра нет"

Председатель комитета Бахтияр Алиев предложил подготовить и представить предложения по этому вопросу.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Məktəbli çantaları çox ağırdır, şagirdlərin skalioz xəstəliyinə səbəb olur”

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