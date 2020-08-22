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Депутат осудил Рамиза Мехтиева

Депутат осудил Рамиза Мехтиева Решение академика Рамиза Мехтиева провести свадьбу своей внучки во время жесткого карантинного режима вызывает большое сожаление и удивление
Милли Меджлис
22 августа 2020 г. 18:14
Депутат осудил Рамиза Мехтиева

Решение академика Рамиза Мехтиева провести свадьбу своей внучки во время жесткого карантинного режима вызывает большое сожаление и удивление.

Об этом Report заявил член комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса Эльман Насиров.

По словам депутата, некоторые люди ставят себя выше закона:

"Такие люди называют себя привилегированным классом. Это вызывает справедливое недовольство общественности. Каждому должно быть известно, что перед законом все равны, ни у кого нет особых привилегий. Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял, что никто не обладает неприкосновенностью и исключительными правами. Полагаю, что проведение свадебной церемонии внучки Рамиза Мехдиева его зятем Ильхамом Алиевым и участие в свадьбе определенных чиновников справедливо вызвало негативную реакцию общества. Азербайджан – правовое государство, поэтому любое нарушение закона получит правовую оценку", - отметил Эльман Насиров.

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Версия на азербайджанском языке Elman Nəsirov da Ramiz Mehdiyevi tənqid etdi

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