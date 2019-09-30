Рафаэль Джабраилов обратился в Милли Меджлис в связи с лишением депутатского мандата

Рафаэль Джабраилов, заложивший удостоверение Милли Меджлиса Азербайджана III и IV созывов, обратился к парламенту в связи с лишением депутатского мандата.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил председатель парламентского комитета по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

А.Гусейнли сказал, что депутат отказался от мандата сам в соответствии с конституцией: "Он решил подать в отставку, принося извинения и избирателям, и коллегам-депутатам, и обществу. Решение направляется в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) в порядке протокола. В соответствии с Избирательным кодексом, ЦИК принимает решение о лишении депутата мандата".

Напомним, что Р.Джабраилов заложил депутатское удостоверение из-за долга в размере 300 тыс.долларов.