Депутат об акции в Карабахе: Требования протестующих справедливы

"Внушает гордость то, что наша молодежь также активно участвует в акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди".

"Внушает гордость то, что наша молодежь также активно участвует в акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов сказал во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что тем самым молодежь опровергает некогда придуманный армянами миф и не только не забывает свою историю, но наоборот, проявляет любовь к своему народу, государству активнее старшего поколения.

"Экоактивисты и представители НПО несколько дней проводят акцию протеста в Карабахском регионе. Они справедливо протестуют против незаконных действий армянских террористов. Участники акции справедливо требуют проведения мониторингов на территории Азербайджана. Мы все поддерживаем их и до конца будем рядом с ними. Они как граждане Азербайджана занимаются правым делом", - добавил С.Новрузов.