О нас

Депутат об акции в Карабахе: Требования протестующих справедливы

Депутат об акции в Карабахе: Требования протестующих справедливы "Внушает гордость то, что наша молодежь также активно участвует в акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди".
Милли Меджлис
16 декабря 2022 г. 11:26
Депутат об акции в Карабахе: Требования протестующих справедливы

"Внушает гордость то, что наша молодежь также активно участвует в акции протеста на дороге Шуша-Ханкенди".

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Сиявуш Новрузов сказал во время выступления на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Депутат отметил, что тем самым молодежь опровергает некогда придуманный армянами миф и не только не забывает свою историю, но наоборот, проявляет любовь к своему народу, государству активнее старшего поколения.

"Экоактивисты и представители НПО несколько дней проводят акцию протеста в Карабахском регионе. Они справедливо протестуют против незаконных действий армянских террористов. Участники акции справедливо требуют проведения мониторингов на территории Азербайджана. Мы все поддерживаем их и до конца будем рядом с ними. Они как граждане Азербайджана занимаются правым делом", - добавил С.Новрузов.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijani MP on Shusha protest: They are right in their demands
Версия на азербайджанском языке Milli Məclisdə Şuşadakı aksiya barədə müzakirələr aparılıb: "Onların tələbləri haqlıdır" - YENİLƏNİB

Самое читаемое

На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
В Азербайджане новогодние праздники продлятся до 5 января
9 декабря 2022 г. 17:17
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
Гостаможня Азербайджана определит нормы ввоза лекарств для личного пользования
13 декабря 2022 г. 11:57
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
В Азербайджане упрощаются правила декларирования на таможне ввозимых легковых автомобилей
13 декабря 2022 г. 12:08
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
Назначен новый заместитель министра обороны Азербайджана
13 декабря 2022 г. 14:40
Опекающие сепаратистов российские миротворцы идут на азербайджанских журналистов с автоматами
ВидеоОпекающие сепаратистов российские "миротворцы" идут на азербайджанских журналистов с автоматами
13 декабря 2022 г. 10:09
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
Представители РМК требуют от активистов покинуть территорию военного поста, НПО отказываются
12 декабря 2022 г. 12:39
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
Заявка на таможенное оформление товаров в Азербайджане будет рассматриваться в течение дня
13 декабря 2022 г. 11:31
Российские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
ФотоРоссийские миротворцы повредили автомобиль информагентства Report
12 декабря 2022 г. 11:48
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра
9 декабря 2022 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi