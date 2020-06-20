Депутат Милли Меджлиса заразился коронавирусом

"В настоящее время я чувствую себя нехорошо".
Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев.
Он отметил, что несколько дней назад сдал тест на коронавирус:
"Я получил результат теста, к сожалению, результат положительный", - добавил он.
"В настоящее время я чувствую себя нехорошо".
Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев.
Он отметил, что несколько дней назад сдал тест на коронавирус:
"Я получил результат теста, к сожалению, результат положительный", - добавил он.
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