Депутат Милли Меджлиса заразился коронавирусом

"В настоящее время я чувствую себя нехорошо".

Об этом Report сказал депутат Милли Меджлиса Сахиб Алиев.

Он отметил, что несколько дней назад сдал тест на коронавирус:

"Я получил результат теста, к сожалению, результат положительный", - добавил он.