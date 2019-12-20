Депутат Махир Асланов опроверг информацию о плохом состоянии его здоровья

Депутат Милли Меджлиса Махир Асланов опроверг сообщения о проблемах, связанных с состоянием его здоровья.

Как заявил Report М.Асланов, информация о его самочувствии была искажена.

"Просто информация преувеличена. Я что-то говорю, а они моментально раздувают сказанное. Я не нахожусь в больнице. На данный момент я в Баку, у себя дома, занимаюсь своими делами. Мои сестры, все родственники переполошились. Они волновались за меня. Все хорошо, чувствую себя отлично".

Отметим, что распространилась информация, что М.Асланов перенес операцию на сердце и ему поставили два стента.