 Наверх

Депутат Махир Асланов опроверг информацию о плохом состоянии его здоровья

Депутат Махир Асланов опроверг информацию о плохом состоянии его здоро

Депутат Милли Меджлиса Махир Асланов опроверг сообщения о проблемах, связанных с состоянием его здоровья. 

Как заявил Report М.Асланов, информация о его самочувствии была искажена.

"Просто информация преувеличена. Я что-то говорю, а они моментально раздувают сказанное. Я не нахожусь в больнице. На данный момент я в Баку, у себя дома, занимаюсь своими делами. Мои сестры, все родственники переполошились. Они волновались за меня. Все хорошо, чувствую себя отлично".     

Отметим, что распространилась информация, что М.Асланов перенес операцию на сердце и ему поставили два стента.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!