Депутат: Конституция Азербайджана отвечает требованиям времени

Конституция Азербайджана отвечает требованиям времени.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев на конференции в парламенте, приуроченной ко Дню государственного суверенитета.

Он подчеркнул, что Конституция Азербайджана не только определяет правовые основы, но и отражает политическую философию государства.

"Прошло 30 лет с момента принятия документа, за эти годы мировой порядок изменился, возникли различные технологические и правовые вызовы. Несмотря на это, Конституция Азербайджана по своей основной сути отвечает требованиям времени. Конечно, учитывается возможность принятия некоторых дополнительных правовых актов и нормативных документов в соответствии с современными вызовами", - добавил Нагиев.