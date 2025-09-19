Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Депутат: Конституция Азербайджана отвечает требованиям времени

    Милли Меджлис
    • 19 сентября, 2025
    • 11:52
    Депутат: Конституция Азербайджана отвечает требованиям времени

    Конституция Азербайджана отвечает требованиям времени.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Арзу Нагиев на конференции в парламенте, приуроченной ко Дню государственного суверенитета.

    Он подчеркнул, что Конституция Азербайджана не только определяет правовые основы, но и отражает политическую философию государства.

    "Прошло 30 лет с момента принятия документа, за эти годы мировой порядок изменился, возникли различные технологические и правовые вызовы. Несмотря на это, Конституция Азербайджана по своей основной сути отвечает требованиям времени. Конечно, учитывается возможность принятия некоторых дополнительных правовых актов и нормативных документов в соответствии с современными вызовами", - добавил Нагиев.

