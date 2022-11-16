Депутат: Франция резолюцией снова продемонстрировала предвзятость в отношении Азербайджана

Сенат Франции принятием резолюции от 15 ноября 2022 года еще раз продемонстрировал свою предвзятую позицию.

Сенат Франции принятием резолюции от 15 ноября 2022 года еще раз продемонстрировал свою предвзятую позицию.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Кямран Байрамов во время выступления на пленарном заседании парламента 16 ноября.

Он отметил, что этот документ является прямым продуктом армянского лобби. "Напомню, что резолюция является третьим документом, принятым парламентом Франции против Азербайджана за последние два года. А это значит, что такие шаги против нашей страны носят целенаправленный характер, они стали составной частью ее внешней политики. Это говорит о том, что кампания ненависти против Азербайджана продолжается”, - сказал он.

Депутат отметил, что Франция, считающая себя колыбелью демократии, якобы пропагандирующая идеи свободы, равенства и братства, оккупировавшая за свою историю десятки государств и превратившая их в свои колонии, сегодня пытается учить нас демократии, уважению международному праву.