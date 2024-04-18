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Депутат: Франция фальсифицирует результаты референдумов в Новой Каледонии

Депутат: Франция фальсифицирует результаты референдумов в Новой Каледонии Франция фальсифицирует результаты референдумов в Новой Каледонии, пытаясь представить, что канакский народ не хочет независимости.
Милли Меджлис
18 апреля 2024 г. 16:46
Депутат: Франция фальсифицирует результаты референдумов в Новой Каледонии

Франция фальсифицирует результаты референдумов в Новой Каледонии, пытаясь представить, что канакский народ не хочет независимости.

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев на конференции "История, современные вызовы и ожидаемое будущее" в азербайджанском парламенте.

По его словам, Париж проделывает это не только в Новой Каледонии, но и на Корсике.

"Недавно корсиканцам запретили говорить на своем языке. Франция лишает людей их основных прав", - сказал парламентарий.

Фейзиев отметил, что эта борьба должна быть общей борьбой всех стран, которые желают и поддерживают независимость. Одним из таких государств является Азербайджан, официальный Баку поддерживает Корсику и Новую Каледонию, добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Deputat: Fransa Yeni Kaledoniyada keçirilən referendumların nəticələrini saxtalaşdırır

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