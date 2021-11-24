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Депутат: Есть серьезные недовольства по поводу повышения пошлин

Депутат: Есть серьезные недовольства по поводу повышения пошлин 12:20 "Сегодня азербайджанское общество волнуют вопросы, связанные с пошлинами и штрафами".
Милли Меджлис
24 ноября 2021 г. 12:40
Депутат: Есть серьезные недовольства по поводу повышения пошлин

"Сегодня азербайджанское общество волнуют вопросы, связанные с пошлинами и штрафами".

Как сообщает Report, об этом заявил депутат Сабир Рустамханлы во время обсуждения во втором чтении проекта изменений в закон "О государственной пошлине" на сегодняшнем заседании парламента.

"Соответствуют ли повышенные штрафы зарплатам и пенсиям людей? За что мы голосуем? Это вопрос беспокоит людей. Если вы забудете надеть маску, когда выйдете на улицу, вам сразу же выпишут штраф. Есть серьезные недовольства по поводу повышения пошлин. Мы играем на нервах большой части общества. На это должен быть дан ответ", - сказал депутат.

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили сказал, что госпошлины увеличились не в два или три раза: "Размер некоторых пошлин вырос на 20, 30, 40, 50 процентов. Естественно, любое увеличение пошлин влияет на бюджет граждан. Мы с этим согласны. Но пенсии и зарплаты тоже растут".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: “Rüsumların artırılması ilə bağlı ciddi narazılıqlar var”

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