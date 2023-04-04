Депутат: Макрон - самый бездарный президент Франции

Нынешняя деструктивная деятельность Франции представляет серьезную угрозу для мирного процесса в целом.

Нынешняя деструктивная деятельность Франции представляет серьезную угрозу для мирного процесса в целом.

Как сообщает Report, об этом депутат Милли Меджлиса Шахин Исмайлов сказал во время своего выступления на пленарном заседании парламента.

По его словам, за последние 30 лет Франция не предприняла никаких серьезных инициатив по урегулированию конфликта, а вместо этого сделала все возможное для сохранения статус-кво:

"К исламофобии, расизму, колониализму, которые составляют генетический код французского государства, добавилась еще и азербайджанофобия. Французское государство во главе с самым бездарным президентом в истории Франции Эмманюэлем Макроном совершает нападки на нашу страну. Регулярно звучат беспочвенные обвинения в адрес Азербайджана, принимаются документы, и при этом нашей стране пытаются что-то навязать, диктовать. Но все французские политики, особенно Макрон, прекрасно знают, что невозможно что-либо диктовать ни Азербайджанскому государству, ни президенту Азербайджана".