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Депутат Эльдяниз Салимов: Я поступил неправильно и приношу свои извинения

Депутат Эльдяниз Салимов: Я поступил неправильно и приношу свои извинения "Мне известно, что говорят обо мне в социальных сетях. Я понимаю, что интерес журналиста связан с его профессиональной деятельностью. Знаю и то, что есть люди, которые проявляют человечность и чуткость и интересуются мной. Если честно, я хранил молчание н
Милли Меджлис
1 августа 2021 г. 18:28
Депутат Эльдяниз Салимов: Я поступил неправильно и приношу свои извинения
Эльдяниз Салимов

"Мне известно, что говорят обо мне в социальных сетях. Я понимаю, что интерес журналиста связан с его профессиональной деятельностью. Знаю и то, что есть люди, которые проявляют человечность и чуткость и интересуются мной. Если честно, я хранил молчание не только потому, что мне нечего было сказать".

Как передает Report, об этом заявил депутат Милли Меджлиса Эльдяниз Салимов.

Депутат распространил заявление, в котором отметил, что несколько дней хранил молчание, чтобы не ставить в неловкое положение своих уважаемых коллег и тех, кто чутко относится к данному вопросу, а также не препятствовать расследованию.

"Одна из причин, по которой я молчу, заключается в осознании того, что я поступил неправильно. Прежде всего, приношу свои извинения господину Президенту Ильхаму Алиеву, оказавшим мне доверие представителям ПЕА, уважаемым коллегам, избирателям и нашему народу за эту ошибку. Хочется верить, что следствие проведет объективное расследование, а также даст оценку моим действиям и причинам, которые к ним привели".

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Версия на азербайджанском языке Deputat Eldəniz Səlimov: "Səhv etmişəm, üzr istəyirəm"

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