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Депутат: Деятельность BNA неудовлетворительна

Депутат: Деятельность BNA неудовлетворительна "В ходе прошлого заседания парламента был обсужден вопрос в связи с Бакинским транспортным агентством (BNA). Деятельность этой структуры не была удовлетворительной, она ничего не добилась".
Милли Меджлис
15 февраля 2022 г. 11:49
Депутат: Деятельность BNA неудовлетворительна

"В ходе прошлого заседания парламента был обсужден вопрос в связи с Бакинским транспортным агентством (BNA). Деятельность этой структуры не была удовлетворительной, она ничего не добилась".

Как передает Report, об этом в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса сказал депутат Руфат Гулиев.

По его словам, реформы, проведенные главой государства в 2018 году, были многогранными: "Эти реформы будут продолжаться и углубляться. Решения президента в связи с кадрами и госструктурами идеальны. И в то же время являются предупреждением чиновникам, чтобы они не прятались от граждан, а интересовались их проблемами".

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Версия на азербайджанском языке Deputat: "BNA-nın fəaliyyəti qənaətbəxş deyildi"

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