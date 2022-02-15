Депутат: Деятельность BNA неудовлетворительна

"В ходе прошлого заседания парламента был обсужден вопрос в связи с Бакинским транспортным агентством (BNA). Деятельность этой структуры не была удовлетворительной, она ничего не добилась".

"В ходе прошлого заседания парламента был обсужден вопрос в связи с Бакинским транспортным агентством (BNA). Деятельность этой структуры не была удовлетворительной, она ничего не добилась".

Как передает Report, об этом в ходе сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса сказал депутат Руфат Гулиев.

По его словам, реформы, проведенные главой государства в 2018 году, были многогранными: "Эти реформы будут продолжаться и углубляться. Решения президента в связи с кадрами и госструктурами идеальны. И в то же время являются предупреждением чиновникам, чтобы они не прятались от граждан, а интересовались их проблемами".