О нас

ЦИК: Веб-камеры установлены на 1000 избирательных участках

ЦИК: Веб-камеры установлены на 1000 избирательных участках Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила веб-камеры на 1000 избирательных участках по всей стране, что составляет 20% от общего числа избирательных участков.
Милли Меджлис
31 января 2024 г. 17:53
ЦИК: Веб-камеры установлены на 1000 избирательных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила веб-камеры на 1000 избирательных участках по всей стране, что составляет 20% от общего числа избирательных участков.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, по сравнению с предыдущими выборами, число избирательных участков, где установлены камеры, больше примерно на 3%.

"Впервые веб-камеры начали устанавливать на участках в 2010 году. Это была идея президента Ильхама Алиева. С тех пор мы продолжаем эту практику", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке CEC Chairman: 1,000 polling stations have been equipped with webcams
Версия на азербайджанском языке MSK sədri: "1000 seçki məntəqəsində veb-kameralar quraşdırılıb"

Экслюзивные новости

Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
Обнародован список стран, где созданы избирательные участки для президентских выборов
31 января 2024 г. 13:00
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi