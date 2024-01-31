ЦИК: Веб-камеры установлены на 1000 избирательных участках

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила веб-камеры на 1000 избирательных участках по всей стране, что составляет 20% от общего числа избирательных участков.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) установила веб-камеры на 1000 избирательных участках по всей стране, что составляет 20% от общего числа избирательных участков.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, по сравнению с предыдущими выборами, число избирательных участков, где установлены камеры, больше примерно на 3%.

"Впервые веб-камеры начали устанавливать на участках в 2010 году. Это была идея президента Ильхама Алиева. С тех пор мы продолжаем эту практику", - сказал он.