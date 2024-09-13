ЦИК отклонила жалобу кандидата от Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) посчитала необоснованной жалобу одного из кандидатов в депутаты от Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) посчитала необоснованной жалобу одного из кандидатов в депутаты от Джабраил-Губадлинского избирательного округа №120.

Как передает Report, об этом сообщил на сегодняшнем заседании ЦИК член экспертной группы Фуад Оруджев.

По его словам, кандидат обратился в комиссию с жалобой на то, что его штаб не был своевременно проинформирован о формировании дополнительных четырех избирательных участков в данном округе.

"Избирательные участки №81 и 82 расположены на территории Джабраильского района, и информация о них была размещена на специальном табло. Другие два участка – №83 и 84 – являются временными и также были развернуты в установленный в Календарном плане срок. В этой связи жалоба кандидата является необоснованной и отклонена", - сказал он.