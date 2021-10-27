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Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов

Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов Обнародованы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения за 2022 год.
Милли Меджлис
27 октября 2021 г. 16:32
Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов
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Обнародованы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения за 2022 год.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год.

Согласно проекту, в 2022 году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы должны составить 180,376 млн манатов. Это на 22,606 млн манатов или на 14,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2021 год.

Напомним, что в этом году доходы и расходы Фонда прогнозируются в размере 157,769 млн манатов.

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