Бюджет Фонда страхования от безработицы повысится на 23 млн манатов

Обнародованы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения за 2022 год.

Обнародованы доходы и расходы Фонда страхования от безработицы при Министерстве труда и социальной защиты населения за 2022 год.

Как сообщает Report, это отражено в законопроекте о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2022 год.

Согласно проекту, в 2022 году доходы и расходы Фонда страхования от безработицы должны составить 180,376 млн манатов. Это на 22,606 млн манатов или на 14,3% больше по сравнению с утвержденным прогнозом на 2021 год.

Напомним, что в этом году доходы и расходы Фонда прогнозируются в размере 157,769 млн манатов.