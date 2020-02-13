Будет избран новый председатель Милли Меджлиса

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Обнародованы вопросы, которые войдут в повестку первого заседания Милли Меджлиса Азербайджана VI созыва.

Как сообщает Report, согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, первое заседание очередного созыва парламента открывает самый пожилой депутат, читает список избранных новых депутатов и проводит первое заседание законодательного органа до избрания председателя ММ.

По предложению председательствующего на первом заседании Милли Меджлиса будет избрана Счетная комиссия и после принятия решения об этом будут избраны спикер парламента и его заместители. Этим завершит работу первое заседание очередного созыва ММ.

Проведение первого заседания Милли Меджлиса VI созыва ожидается в начале марта.