Будет избран новый председатель Милли Меджлиса

Обнародованы вопросы, которые войдут в повестку первого заседания Милли Меджлиса Азербайджана VI созыва.
Как сообщает Report, согласно внутреннему уставу Милли Меджлиса, первое заседание очередного созыва парламента открывает самый пожилой депутат, читает список избранных новых депутатов и проводит первое заседание законодательного органа до избрания председателя ММ.
По предложению председательствующего на первом заседании Милли Меджлиса будет избрана Счетная комиссия и после принятия решения об этом будут избраны спикер парламента и его заместители. Этим завершит работу первое заседание очередного созыва ММ.
Проведение первого заседания Милли Меджлиса VI созыва ожидается в начале марта.