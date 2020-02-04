Безработные депутаты - как жить дальше? - ОПРОС

Осталось пять дней до проведения выборов в Милли Меджлис VI созыва. В выборах, которые пройдут 9 февраля, не примет участие 31 депутат, представленный в Милли Меджлисе в настоящее время. Из этих депутатов 18 являются членами партии "Ени Азербайджан", 11 – беспартийные, 2 – председатели партий.

У части действующих депутатов, которые не выдвинули свои кандидатуры в Милли Меджлис VI созыва, имеются другие рабочие места. Какой же деятельностью будут заниматься действующие депутаты, которые не будут участвовать в выборах и не имеют места работы? Что станет их источником дохода?

Учитывая актуальность вопроса, Report связался с несколькими депутатами Милли Меджлиса V созыва.

Председатель комитета Милли Меджлиса по региональным вопросам Ариф Рагимзаде сказал Report, что дальнейшая его деятельность будет связана с образованием: "В дальнейшем я буду заниматься образованием в каком-либо университете или институте. Что касается моего дохода, сначала отмечу, что сейчас я получаю пенсию. На эту пенсию и буду жить. Я не из пенсионеров, которые получают большую сумму, однако полагаю, что моя пенсия обеспечит мне жизнь".

Член парламентского комитета по труду и социальной политике, председатель Социал-демократической партии Азербайджана Араз Ализаде сообщил Report, что в будущем будет заниматься партийной деятельностью: "Несколько лет мы осуществляли деятельность без финансирования государства. В будущем будет также. Кроме того, я думаю выйти на пенсию".

Член комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Миркязым Кязымов сказал Report, что останется работать в своей партии "Ени Азербайджан", если ему это предложат:

"Если от партии мне не поступит предложение о работе, я выйду на пенсию, буду жить своей жизнью. Я всегда поддерживал политику главы государства, так будет и впредь".

Член комитета Милли Меджлиса по науке и образованию Сона Алиева сказала, что в настоящее время отдыхает: "Я пока не думаю о будущей деятельности. У меня нет источника дохода. Мне материальную поддержку окажет супруг".