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Азербайджанские депутаты совершат визит в Турцию

Азербайджанские депутаты совершат визит в Турцию Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Джаваншир Фейзиев и Насиб Магамалиев 17 февраля совершат визит в Стамбул.
Милли Меджлис
14 февраля 2025 г. 15:02
Азербайджанские депутаты совершат визит в Турцию

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Джаваншир Фейзиев и Насиб Магамалиев 17 февраля совершат визит в Стамбул.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

Депутаты примут участие во 2-ом заседании председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств, где будут обсуждаться глобальные и региональные вопросы, продолжающиеся конфликты, геополитические последствия искусственного интеллекта и технологических инноваций, парламентская дипломатия, а также возможности сотрудничества между парламентами тюркских государств, совместная деятельность в международных организациях и другие темы.

Визит завершится 20 декабря.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar Türkiyəyə səfər edəcəklər

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