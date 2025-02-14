Азербайджанские депутаты совершат визит в Турцию

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Джаваншир Фейзиев и Насиб Магамалиев 17 февраля совершат визит в Стамбул.

Председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов, депутаты Джаваншир Фейзиев и Насиб Магамалиев 17 февраля совершат визит в Стамбул.

Об этом сообщили Report в отделе прессы и связей с общественностью парламента.

Депутаты примут участие во 2-ом заседании председателей комитетов по внешним связям парламентов тюркских государств, где будут обсуждаться глобальные и региональные вопросы, продолжающиеся конфликты, геополитические последствия искусственного интеллекта и технологических инноваций, парламентская дипломатия, а также возможности сотрудничества между парламентами тюркских государств, совместная деятельность в международных организациях и другие темы.

Визит завершится 20 декабря.