Азербайджанские депутаты примут участие в весенней сессии ПА НАТО

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Люксембурге.

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Люксембурге.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, депутаты Малахат Ибрагимгызы, Кямран Байрамов и Эльшан Мусаев 19 мая посетят Люксембург.

На весенней сессии ПА НАТО будут заслушаны доклады о восстановлении трансатлантических экономических отношений, продовольственной безопасности и конфликтах, будущем политики открытых дверей НАТО и других темах, будут приняты соответствующие решения.

Визит завершится 23 мая.