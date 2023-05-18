О нас

Азербайджанские депутаты примут участие в весенней сессии ПА НАТО

Азербайджанские депутаты примут участие в весенней сессии ПА НАТО Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Люксембурге.
Милли Меджлис
18 мая 2023 г. 14:50
Азербайджанские депутаты примут участие в весенней сессии ПА НАТО

Депутаты Милли Меджлиса примут участие в весенней сессии Парламентской Ассамблеи НАТО в Люксембурге.

Об этом Report сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Глава азербайджанской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО, председатель комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Зияфет Аскеров, председатель парламентского комитета по региональным вопросам Сиявуш Новрузов, депутаты Малахат Ибрагимгызы, Кямран Байрамов и Эльшан Мусаев 19 мая посетят Люксембург.

На весенней сессии ПА НАТО будут заслушаны доклады о восстановлении трансатлантических экономических отношений, продовольственной безопасности и конфликтах, будущем политики открытых дверей НАТО и других темах, будут приняты соответствующие решения.

Визит завершится 23 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MPs to attend NATO PA spring session 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı deputatlar NATO PA-nın yaz sessiyasında iştirak edəcəklər

Самое важное

В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi